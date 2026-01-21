吵死了！屏東莽男不忍了闖莊園「亂刀收4魂」棄溝 3遺體尚未尋獲

記者林昱孜／屏東報導

張男受不了金剛鸚鵡太吵，亂刀殺鳥棄屍，遭警方逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

屏東一名33歲張姓男子疑因不滿鄰近莊園的鸚鵡叫聲擾人，竟於19日擅闖私人土地，將園內4隻金剛鸚鵡竊走後虐殺，並將屍體棄置水溝，但目前僅尋獲1遺體。警方獲報後循線逮人，全案依竊盜、毀損及違反《動物保護法》等多項罪嫌送辦。

屏東警分局指出，19日接獲李姓飼主報案，指出私人莊園遭人未經同意闖入，飼養的4隻金剛鸚鵡慘遭殺害。警方獲報後立即成立專案小組，調閱周邊監視器過濾可疑人車，迅速鎖定涉有重嫌的張姓男子，並查扣遺留現場的一把刀具。

飼主養的4隻鸚鵡遭虐殺死亡，目前僅尋獲1遺體。（圖／翻攝畫面）

張男落網後向警方供稱，因為覺得鸚鵡的叫聲實在太吵，嚴重影響其生活作息，多次忍受不了，才會一時氣憤闖入莊園，將鸚鵡抓走後徒手虐殺洩憤。

警方訊後依涉嫌侵入住宅、竊盜、毀損及恐嚇等罪嫌，將張男移送屏東地檢署偵辦；針對殺害動物的殘忍行徑，則通報屏東縣府農業處動保科，依《動物保護法》開單裁罰，最高可面臨2年以下有期徒刑併科200萬元罰金。

