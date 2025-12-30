吵著要媽媽不要爸爸！當孩子渾身帶刺⋯父母練習「1方法」用愛化解

「我不要爸爸，我要媽媽抱！」 這句話，是許多家庭都曾上演的場景，父母該如何應對呢？諮商心理師陳志恆於《用愛軟化尖刺，用心讀懂孩子》一書中，分享「彈性教養」的方法，從三個面向切入：父母在教養中的自我覺察、理解孩子的內在需求，以及正向引導孩子面對人生挑戰。透過清楚的架構與專業步驟，幫助忙碌的父母快速掌握教養重點。以下為原書摘文：







父母與孩子對立怎麼辦？



大概是從烏俄情勢緊張開始，我與女兒之間的對立也不曾停歇。每天早上，總會聽到女兒哭喊著：「媽媽、媽媽，我要媽媽！」如果看到的是我，會立刻大叫：「我不要你！你走開！」「我討厭爸爸！」為了不要被掃到颱風尾，我坐得遠遠的，看著她。

她大小姐卻不滿地說：「不要一直看我啦！」直到太太走過來，溫柔地陪在女兒身邊，孩子才平靜下來。過一會兒，太太準備出門上班，女兒又「歡」起來了：「媽媽！不要走⋯⋯」「媽媽，留下來陪我⋯⋯」「我要和媽媽一起出去⋯⋯」外頭冷颼颼，我拉著女兒，免得她衝出家門。她哭喊著：「我不要爸爸，你走開！」我的心更寒。這樣的場景，日復一日地發生。

前幾天一早，女兒又吵著只要媽媽陪。太太一樣溫柔地去安撫孩子，說：「我們不是說好了嗎？不可以說『不要爸爸』，這樣爸爸會難過喔！」我知道，太太一直努力幫我說話，企圖讓女兒願意更接納爸爸一些。

誰知道，女兒卻說：「我只是說『我要媽媽』，我沒有說『我不要爸爸』呀！」喔，謝謝妳如此體貼，但，這似乎沒有讓我感到比較好呀！那天，費了好一番功夫，把女兒送去幼兒園後，外頭下著細雨，我的心情也陰鬱不已。

我心裡想著：「我怎麼會被女兒討厭呢？」「我實在不是個好爸爸！」「我不懂得怎麼當爸爸！」這些念頭在我腦中不斷盤繞著，揮之不去。「虧我還是個親子作家、教養專家！」我對自己說。剎那間，我萬念俱灰，想把所有與親子教養有關的演講，全都推掉算了！





父母先練習「正向聚焦」



我想著：「我為女兒付出這麼多，她不喜歡我就算了，以後，我們就少接觸，我也樂得輕鬆，哼！」隨即，我意識到，自己只是在說氣話。我內心卡著痛苦，需要被看見、被梳理。

我閉上眼，將手放在胸口。做了幾次綿長的深呼吸，專注地靠近內在，去感受我的感受。我問自己：「我感覺到什麼？」是生氣、沮喪、無力、自責、羞愧、挫折⋯⋯其中，生氣最為強烈。

我又問自己：「我在生氣些什麼？」我開始釐清，我氣的不是女兒不愛我，而是，氣自己不被需要，所以內心浮現「我是個糟透的父親」這樣的念頭。頓時，我意識到，我似乎期待在親子關係中，從與女兒的互動中，證明自己些什麼？我繼續問自己：「我想證明什麼？」

「證明自己是夠好的、是重要的、是被需要的。」我如此自我覺察。原來，這幾天，女兒對我的敵意反應，深深刺傷了我的自我價值。我又問自己：「我非得讓女兒喜歡我，才能證明我的價值嗎？」

答案很明顯——不需要。我本來就是個用心的父親，我不必透過孩子是否喜歡我來證明這一點。我現在需要的，是欣賞自己、肯定自己，也就是對自己「正向聚焦」。

正向聚焦是把看待人的眼光放在積極與正向的焦點上，並給出帶來力量的肯定。於是，我問自己，在身為父親這個角色上，我做了些什麼，能顯示自己是個令人欣賞的父親：

我願意推掉許多工作，把時間留給孩子。

在孩子鬧脾氣時，我願意溫柔安撫與陪伴。

當孩子惹惱我時，我會先安頓自己的情緒。

我每天都會接送孩子上學與放學。

我樂於陪孩子閱讀，念繪本給孩子聽。

我願意堅定地要求孩子的行為舉止。

我會做很多家事，讓太太回家後輕鬆一點。

我能以身作則，怎麼要求孩子就怎麼自我要求。

當這麼想時，我的內心出了太陽，還吹起徐徐微風，舒爽多了！做父母的，真的不需要獲得孩子的認同，你需要的，是看見自己的努力。而你的付出與用心，孩子點滴在心頭。





愛孩子，是自身的選擇



有一天早上，孩子起床後一如往常吵著找媽媽，但太太已經出門上班了。我對女兒說：「我知道妳想媽媽，但媽媽已經出門了。」「我不要你，你走開！」我平靜地說：「好，那我去忙我的事情，妳自己在這裡，如果需要我，我隨時會過來陪妳喔！」接著，我就轉身離去。

不一會兒，聽到女兒的呼喊：「爸爸，你在哪裡？」

「什麼事呀？」

「爸爸陪我⋯⋯」

我走到她身旁，坐下來，看著她：「妳希望爸爸陪妳嗎？」她點點頭：「嗯！」我說：「謝謝妳讓我知道妳要爸爸陪你，也謝謝妳願意讓爸爸陪妳。那麼，我們來玩什麼呢？」我不忘用「感謝」的方式，對孩子表達「正向聚焦」，因為她讓我感受到，我是被需要的。

我和女兒共讀繪本、一起拼圖，在出門前，父女倆度過一段短暫的美好時光。而我知道，明天一早，「爸爸你走開」的惡夢又會重演。但是，這無損於我身為一個父親的價值，我仍然會在心裡對著她說：「我允許妳討厭我，但我依然會愛著妳。」愛孩子，是我的選擇，從來不是為了要證明什麼。

為愛練習

孩子的某些反應會深深刺傷我們，侵蝕身為父母的自我價值感。此時，與其不斷透過討孩子歡心來證明自己是夠好的父母，不如，溫暖地發現自己本來就是個不差的父母，給自己些掌聲。

對自己「正向聚焦」。問問自己：「在身為家長的角色上，我做了哪些事情，是值得被欣賞的呢？」把這些事情列下來，好好品味一番。 自我價值是自己為自己創造的，而不是他人賦予的。你不需要從與孩子的互動中證明自己有多重要。請記得，不管孩子愛不愛你，你都是重要的、有價值的。 即使孩子對我們的管教不買單、不認同，不代表我們就是失敗的父母。你仍然可以選擇愛孩子。愛孩子，是為了體驗親子關係中愛的流動，是為了給孩子成長的滋養，而不是為了證明什麼。

（本文摘自／用愛軟化尖刺，用心讀懂孩子：有寬容，也有堅持的彈性教養練習／圓神出版）

