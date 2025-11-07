即時中心／顏一軒報導

台北市第六選區（大安、文山）民進黨議員擬參選人高揚凱近期槓上藍委徐巧芯，徐質疑高「由藍轉綠」是背骨仔，但高再反問，「我這樣跳黨叫做『背骨仔』，那這樣子的話從民進黨跳到國民黨，還當選黨主席的鄭麗文，是不是也叫『背骨仔』？」





雙方筆戰的起因，源自於中國棒球城市聯賽（CPB）「上海兄弟象」隊Logo上的Brothers大象圖示及字樣，激似中職中信兄弟的Logo，高揚凱強調，「『政治歸政治、體育歸體育』根本是屁話；對中國來說，能吃台灣豆腐才是重點」；徐留言回嗆，「那『宗教歸宗教，政治歸政治』是屁話嗎？」

快新聞／吵起來了！「由藍轉綠」遭徐巧芯質疑背骨 高揚凱：那鄭麗文呢？

高揚凱與徐巧芯在社群平台上唇槍舌戰。（圖／翻攝自kyk.taiwan「脆」）

高揚凱再起戰場，又貼出了一篇新的貼文，畫面上就是台北市長蔣萬安與徐巧芯參加宗教活動的合影，並回擊徐巧芯，「我建議徐900徐巧芯跟我唸一次，我們拒絕中國宗教統戰，來喔，跟著我唸一次！」；他並在文末標記「不見不散」、「清清白白游刃有餘」、「說不清楚連滾帶爬」與「沒出息」的標籤。

對此，徐巧芯繼續在這篇貼文下方留言砲轟，「背骨仔好了啦，落選的才是沒出息，選不上只好換政黨的叫做連滾帶爬，本人是從從容容32：0，我反對抹紅宗教交流，你這情況，大安文山綠的也不會投你，藍的也不會，學學（台北市議員擬參選人）陳聖文送水搞不好知名度還會高一點」；而國民黨前發言人楊智伃也加入戰局喊，至少人家會送水。

高揚凱也在官方YouTube發布影片回應，「徐委員如果你說，我這樣跳黨叫『背骨仔』，這樣子的話，從民進黨跳到國民黨，還當選國民黨主席的鄭麗文，是不是也叫『背骨仔』？」











