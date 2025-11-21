吵起來！安心亞表明立場「芋頭必須死」 陳庭妮怒嗆：關妳啥事

【緯來新聞網】鍾欣凌主持實境節目《星廚之戰》經過多輪激烈廝殺，目前晉級了9位頂尖菁英名廚與9位明星廚助，本周內容將延續「團體賽」賽制，再次迎淘汰環節。但這次是由選手投票淘汰隊友，陳庭妮紅著眼眶，嘟嘴直呼：「我不知道啦！好難！」鍾欣凌在公布名單時更是難忍激動，忍不住淚灑舞台。

陳庭妮（左圖）、安心亞（右圖）為了芋頭吵架。（圖／華視提供）

安心亞、李玉璽、林予晞、胡宇威、姚淳耀、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、白潤音成功晉級，到團體賽的尾聲環節，兩隊好不容易完成所有料理、準備上最後一道甜點時，兩大戰隊竟按捺不住，直接在評審身後「叫囂」起來，當安心亞看到敵隊端出的芋頭西米露時，立刻笑著吐槽：「芋頭不行耶！芋頭必須死！」這句犀利點評瞬間引爆笑點。



沒想到，敵隊的陳庭妮也毫不示弱，當場吐舌詼諧回應：「關妳什麼事！」兩人一來一往的逗趣互動，不僅讓現場眾人瞬間笑噴，也為高度緊張的比賽氣氛帶來了意想不到的綜藝效果。《星廚之戰》每周日晚間8點華視主頻；每周六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館+上架更新。

鍾欣凌在公布淘汰名單時難忍激動。（圖／華視提供）

