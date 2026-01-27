吸兩口就沒了！200ml超小杯紅茶 網路掀討論

記者陳俞安、郭彥廷／高雄報導

有民眾到高雄一間早餐店買小杯紅茶卻發現這紅茶真的「超小杯」，只有200ml，拿在手上直接變成迷你版讓民眾嫌太貴，但也有人覺得很可愛，老闆娘則說這其實是給小朋友喝的，就怕他們喝不完，另外在高雄也有「手掌大」的鴨肉飯。

高雄一間早餐店有賣「超小杯」紅茶。

早餐店紅茶拿起來怎麼那麼小杯，吸一吸沒幾口就喝完了，讓民眾驚訝說這小杯紅茶有夠「瞎」。

民眾：「多少錢？」

記者：「15塊。」

民眾表達意見。

民眾：「15塊這樣可以啦，現在很貴，現在什麼都貴。」

記者：「可是你不覺得它杯子比較小？」

民眾：「很可愛啊。」

民眾：「胃口小的當然可以啊。」

早餐店紅茶超小杯僅200ML。

實際拿超小杯紅茶用量杯一量，超小杯只有200ML，比正常小杯量還少了50ML，看起來很像裝玉米濃湯的杯子。

兩口就沒了! 超小200ml紅茶 '手掌大'鴨肉飯

早餐店業者：「因為我們這邊有小朋友，學校很近，然後就是要給小朋友他們方便，因為他們喝不完，所以我就堅持留這個，別的分店都已經改了。」

鴨肉飯料滿滿。

超小杯紅茶以前一杯10元現在漲價到15元，老闆娘坦言賺的不多，但想讓胃口小的民眾多點選擇，另外在高雄還有這個手掌大鴨肉飯。

「手掌大」的鴨肉飯。

便當盒飯加上鴨肉、薑絲看起來滿滿滿，但這大小只有手掌大，比對一般正常便當盒，小鴨肉飯長只有12公分，飯量、肉量只有一半，幾乎跟蛋餅盒一樣大。

民眾：「午餐來說這份量滿剛好的，因為其實上班的時候不會想吃太多，會想睡覺或是吃完不舒服。」

民眾表達意見。

民眾：「這樣的話男生可能要吃兩個，運動後可能會更多，如果平常就大概要吃兩個的量。」

超小鴨肉飯吃不吃得飽還得看人，不過這超小SIZE民眾能不能接受也掀起討論。

