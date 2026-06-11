吸到斷片! 台中駕駛昏睡車停路中 警破窗救人竟揪毒駕

中部中心／綜合報導

台中西屯區有民眾拍下，11日早上6點半左右，有台轎車停在路口，一直不往前開，民眾上前查看發現，駕駛竟然整個昏睡過去，警方到場緊急破窗救人，卻發現他昏睡半小時，是因為吸毒吸到斷片！另外在彰化和美，則是有騎士騎車狂飆，連闖3個紅燈，警方攔停並實施檢測，結果又是毒駕上路，已經被法院裁定收押！

黑色轎車停在路口，一動也不動，綠燈了還是不往前，後方大車駕駛只能下車，拍打車窗，試圖把人叫醒，但裡頭沒有任何反應，只好報警處理。員警拿出手電筒察看車內狀況，發現駕駛好像是睡著了，但也怕是因為身體不舒服昏迷，才沒反應，員警們只好強行直接破窗，車子防盜系統瞬間大響，但男子還是睡得好熟好熟，只能人工把他搖醒。

廣告 廣告





台中駕駛昏睡車停路中 警破窗救人竟是「吸到斷片」

吸到斷片! 台中駕駛昏睡"停在路中央" 警破窗逮毒駕（圖／翻攝畫面）









事發就在11日早上6點半左右的，台中西屯區青海、河南路口，在路中間昏睡的是21歲陳姓男子，但他真的是腳不舒服嗎？不用意外，又又又，又是毒駕上路。

警方在車上搜到愷他命及咖啡包共60克，而這位駕駛，帶毒又吸毒，吸到斷片停在路中間，除了被依法送辦，警方同時也建請檢察官，聲請羈押，

另外在彰化和美，有一位34歲周姓騎士，倒是衝勁十足，騎機車亂狂飆，沿路闖了3個紅燈，騎士瘋狂飆，員警拼命追，成功攔停，但騎士神情恍惚，還很誠實的說有吸過安非他命，酒測、毒品快篩，一個都不能少。





台中駕駛昏睡車停路中 警破窗救人竟是「吸到斷片」

闖3紅燈! 警強勢圍捕攔停 男騎士自稱"吸安非他命"（圖／翻攝畫面）





毒蟲吸毒上路，完全無視其他用路人安全，幸好此案，檢方聲請羈押獲准！

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：台中駕駛昏睡車停路中 警破窗救人竟是「吸到斷片」

更多民視新聞報導

卓揆基隆拜廟 大讚童子瑋扮"持家"角色 盼攜地方為人民謀福利

毒駕?酒駕? 騎士台74沿路搖晃蛇行 2違規最重罰4萬2

毒犯慘了！政院霸氣推季連成上陣「全面掃毒」 蛤蜊哏再次爆紅

