吸到ㄎㄧㄤ掉！毒男深夜沒開大燈逆向1公里 騎士嚇壞報警搜出多樣毒品

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名劉姓男子今（17）日凌晨1時許駕駛自小客車，從新北市永和區逆向行駛1公里至中和區，而且都沒開大燈，一旁機車騎士見狀喊他都沒反應，只好趕緊報案，警方到場將其攔停後，車內散發出陣陣毒品味，隨即實施唾液快篩呈現陽性反應，隨後搜出大麻、K他命等多樣毒品，詢後移送偵辦。

新北市警察局中和分局調查，58歲劉嫌今晨1時許駕駛小客車且沒開頭燈，一路從永和區環河西路二段、保生路口逆向行駛，一路開往中和區環河西路三段、立業路口，用路人見該輛車誇張行徑，紛紛打電話報案。

警方在中和區環河西路三段、光環路口將該違規車輛攔停後，發現劉姓駕駛講話語無倫次、意識模糊，且車內飄出毒品異味，隨即實施唾液快篩且呈現陽性反應，同時在車內搜出大麻1包、愷他命1包、毒咖啡包8包、哈密瓜錠1包、梅錠1包等多樣毒品。

劉嫌向警方供稱，當時準備返回台北市士林區住處，但對於整個過程「全忘記了」，也否認毒品是自己所有，依公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，駕駛人如毒品唾液快篩陽性，將依《道路交通管理處罰條例》第35條處3萬元至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年，另採集尿液送驗。

劉男只知道要回士林住處，但過程逆向也沒開大燈這些危險駕駛他都忘了。翻攝畫面

