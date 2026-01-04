吸喪屍毒菸邊上路 開車蛇行被查獲吞17萬罰單

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽今天凌晨有1輛廂型車行駛途經鬧區，一路蛇行，恰巧被警方發現，上前攔查，張姓駕駛吸食到恍神，連車子都沒停好就下車，險些釀禍，員警要他連忙停好車，警方對他酒測、毒測，赫見呈現依托咪酯陽性，張嫌也交出3顆煙彈、夾鏈袋，發現他混吸毒品，除將他依法送辦，更對他沿路違規，祭出毒駕等8張罰單，開罰17餘萬元，禍不單行；警方強調，所幸及時阻止，避免重大危害發生。

三峽警方調查，員警今天凌晨1時21分，巡邏途經三峽區中正路一段與大同路口，發現前方1輛廂型車行車不穩、蛇行變換車道，立即上前攔查；36歲駕駛張男下車時神情恍惚，甚至沒將車停好，險些衝向前釀成交通事故，員警對他酒測、及實施唾液快篩毒測，赫見呈現安非他命及依托咪酯陽性。

張嫌自知難逃，交出及被警查獲2顆煙彈、1根菸桿及3包不明結晶夾鏈袋，經初篩檢測，3顆煙彈呈現依托咪酯陽性，夾鏈袋3包呈安非他命陽性。

警方將全案依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，針對張嫌毒駕違規除扣車，一併追究危險駕駛蛇行、3張變換車道不使用方向燈、2張任意跨越2條車道及任意駛出邊線共8張罰單，最高可開罰17萬2200元。

三峽分局長許再周呼籲，毒品不僅危害身心健康，更可能造成公共安全風險，害人害己，請民眾務必遠離毒品，珍惜生命，守護家庭與社會安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

