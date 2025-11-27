吸喪屍菸想兒子！39歲男闖未上鎖車輛 女車主曾加油竟未發現藏車賊

39歲呂姓男子吸食喪屍菸彈後，躲進一名女子未熄火上鎖的車內，與毫不知情的車主「同行」長達6公里，甚至一起去加油！嫌犯最後竟趁女子下車尋求幫助時，開走她的車並搶走皮夾內的4800元現金。警方調查，呂男坦承因吸毒後想念一歲多的兒子，才會找車回家，目前已將他以多項罪名收押。此案也再次提醒民眾，離車須謹記熄火上鎖，以免遭遇危險！

嫌犯在吸食喪屍菸彈後，聲稱想念一歲多的兒子而尋找交通工具回家。(圖／TVBS)

一名女子在超商購物時，因車輛未熄火且未上鎖，遭到39歲呂姓男子闖入並躲藏在車內。該名嫌犯在吸食喪屍菸彈後，聲稱想念一歲多的兒子而尋找交通工具回家。女駕駛竟在不知情的情況下，載著躲在車內的嫌犯同行長達6公里，期間還曾停車加油。嫌犯最終在途中現身實施搶劫，不僅取走被害人皮夾內的4800元現金，更在車輛停靠廟前時，趁被害人逃離現場之際將車輛劫走。

女駕駛竟載著嫌犯同行長達6公里，期間還曾停車加油。(圖／TVBS)

草屯分局偵查隊長簡伯全表示，案發於11月19日中午12點，一名女子稱下車購物時，車輛未熄火也未上鎖，結果車輛遭一名陌生男子闖入。嫌犯除取走其皮夾內新台幣4800元外，還趁女子下車尋人求救之際將車子開走。

嫌犯除取走其皮夾內新台幣4800元外，還趁女子下車尋人求救之際將車子開走。(圖／TVBS)

警方調查發現，呂姓嫌犯案發當時已經吸食喪屍菸彈，想要尋找交通工具回家。他向警方坦承，吸完毒後想念一歲多的兒子，因此想找車回家。令人驚訝的是，女駕駛從超商出來後，竟然在不知情的情況下載著藏在車內的嫌犯一起行駛，期間還去加油站加油也沒有發現異狀。

呂姓男子以毒品、竊盜、搶奪等罪嫌偵辦。(圖／TVBS)

當被問及如果開車後面有人躲在後面會有什麼反應時，一位與事件無關的民眾表示：「我會嚇死，而且很可怕耶。」確實，車上突然冒出一個陌生人，足以讓人驚慌失措。最終，嫌犯躲藏在農場草叢中，被捕時身上爬滿了螞蟻，狼狽不堪。警方已將呂姓男子以毒品、竊盜、搶奪等罪嫌偵辦，毒駕罪嫌則在檢驗中，目前已被收押。這起案件也提醒大家，即使是短暫離車，也務必要熄火上鎖，以免成為犯罪目標。

