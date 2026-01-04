吸國際客、擴增規模 業界籲增專業民宿類別

我國民宿業發展得早，從早期的農家借宿，到今日專業化經營，房間、公設美輪美奐，裝潢及房價甚至不輸五星級飯店，許多業主認為，民宿被歸類為「家庭副業」已和市場現實脫鉤。民宿業提出新增「專業民宿」類別的構想，由業者自行選擇是否脫離家庭副業，儘管面臨嚴格的法規監理，但期盼資本化的經營，更利於吸引國際旅客。

據民宿協會全聯會調查，全國1萬2000多家民宿中，7成以上為專業經營，其餘則是副業。總會長林榮欽指出，既然旅館業有分觀光和一般旅館，建議民宿也分為副業及專業，由業者自行選擇，是否受更嚴格的稅務、法規監理，但同時獲得資本化、企業化經營的機會，擴展規模。

台灣民宿協會理事長賴淑薇是觀光相關產業公、協會中首位來自外籍背景的理事長，她從馬來西亞嫁來台灣18年，與丈夫接手公婆經營的民宿。賴直言，民宿不應僅被定位為家庭副業，而是觀光產業中不可或缺的一環，制度定位若能更貼近實際經營現況，將有助民宿在相關議題上發揮更大的產業能量。

賴淑薇表示，有些民宿的接待能量與服務品質不亞於飯店，旅源甚至相當國際化，經營者投入高度心力與專業，若仍以傳統家庭副業框架看待，容易與產業現況脫鉤。

不過，台北市旅館公會理事長趙一任直言，如果民宿願意跳脫副業、受到更嚴格監管，不如直接加入旅館業。既然願意受到更嚴格監理，那必須先說清楚遊戲規則，例如旅館超過15個房間，就要設置無障礙設施，另營運必須開發票、顧慮消防安全、食品衛生、員工待遇等，若專業民宿最後弄得與旅館業無異，新業別就成了疊床架屋。

高雄餐旅大學教授劉喜臨也提醒，一旦民宿跳脫「副業」轉為「產業」，受到的行政規範將是天差地遠，包括消防、衛生、建築等，接受檢驗的項目會非常多，另還有員工福利、保險等，業者都要仔細評估。

交通部觀光署回應，持續推動好客民宿品牌，輔導民宿主人依據市場需求及產業發展趨勢，提供相關教育訓練及輔導措施，提升民宿經營服務水準，並協助進行國際行銷推廣，打亮我國民宿品牌與特色。