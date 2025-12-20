吸大量煙恐釀肺損傷 遇丟煙霧彈切記「別待原地」

本來軍方和生存遊戲在使用的煙霧彈，這次遭嫌犯張文拿來當武器。（圖／東森新聞）





本來軍方和生存遊戲在使用的煙霧彈，這次遭嫌犯張文拿來當武器，也因為部分煙霧彈裡面有磷的成分，吸入太多煙霧也可能導致肺部受傷，因此遇到就跟火災一樣摀口鼻、壓低身軀。另外，這次張文和11年前的鄭捷都是拿刀行凶，釀成4人死亡，隨機攻擊如何自保，再度成為話題。

正因為產出的煙霧濃厚，這次才有一名北捷員工遭嗆傷，若哪天真的遇到有人亂丟煙霧彈不要慌，也有幾個應對方式，像是用衣物遮住口鼻，移動到通風處、遠離煙霧來源，移動過程盡量壓低身軀，絕對不要躲在原地等煙霧飄散。

11年前的鄭捷事件，和這次張文攻擊事件相同，一樣拿刀，一樣造成4人死亡，不幸遇上又該如何自保。民眾：「第一件事應該就是先跑了，當然是先跑比較好，默默地躲在角落，再沿著路口跑出去。」

逃跑是本能也是直覺，但怎麼跑往哪跑才是重要關鍵。前維安特勤成員：「第一個方式就是逃離現場，至少有一個包包的時候，我可以馬上先推開來逃離。」

盡量與嫌犯拉開距離，避免逆著人潮跑，也避免往人多的地方擠，因為人一多就容易有這種狀況。捷運乘客：「先下車先下車，先下車，啊。」

所有人像沙丁魚擠一團，容易發生踩踏意外，而真的逃不了，再來就是躲。張文隨機攻擊案，百貨公司就有民眾拿掃把鎖門，避免嫌犯進入，但千萬別躲廁所隔間，或是玻璃櫥窗，盡量要找可反鎖有阻擋，也要能關燈遮蔽視線的位置，真的逼不得已，下下策才是和嫌犯對峙。

五甲所所長孫英哲：「手拿輕的地方，要甩他的地方是重的地方，（皮帶）一樣的意思，用這個（釦）頭去甩。」

但對峙完有空隙還是得逃，因為保命才是最上策，多一分警覺和自我防衛的知識，危急時刻，就是給自己平安回家留一條路。

