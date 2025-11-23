吸安男子開車潛入芭樂果園行竊落網 唾液快篩逮到毒駕送辦
〔記者吳俊鋒／台南報導〕近來芭樂因減產的關係，批發行情再創新高，台南郭姓男子開車潛入大內區果園偷採，善化警分局巡邏時逮獲，並以唾液快篩檢測，被揪出犯案前有吸食安非他命，依照竊盜、毒駕等罪移送法辦。
大內分駐所員警今天凌晨1點許，在蒙正段4地號護果巡守芭樂果園時，發現1部自小客車停放，形跡可疑，展開稽查，進而發現郭姓駕駛正在偷採，依竊盜現行犯逮捕，帶回偵辦，追查後發現是毒品列管人口，經使用新配發的「毒品唾液快篩」檢測，呈二級安非他命陽性反應，罪加一等。
警方偵訊後，全案依竊盜，以及違反《毒品危害防制條例》移送法辦，並以《道路交通管理處罰條例》舉發郭嫌毒駕，並移置保管車輛。
善化分局長劉柏陞表示，冬季芭樂價錢高，易引起宵小覬覦，警方宣導加強相關作為，包含新增監視器、自主巡查、果園協防…等，並結合社區巡守隊，全力遏阻竊案發生，保住農民心血。
善化分局也持續加強攔查取締，並即時運用唾液快篩，更有效迅速的打擊毒駕危害，降低車禍事故，呼籲民眾切勿心存僥倖，務必配合執法，拒測者將裁處新台幣18萬元重罰。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
