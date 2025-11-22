吸完毒上班！通緝犯赴榮總裝修 騎車不穩遭警尾隨逮獲

記者楊忠翰／台北報導

北市林姓工人毒駕前往榮總上班時遭逮。（圖／翻攝畫面）

台北市1名34歲林姓工人，21日騎車前往榮民總醫院上工，卻因行車極為不穩，引起警員注意並尾隨在後，直到他停車時才上前盤查，警員見林男眼神空洞，遂要求他接受毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警方依法開立罰單，並移置保管車輛及吊扣駕照；警方清查後發現，林男還是個通緝犯，遂將他解送地檢署歸案。

松山分局表示，林男從事裝修工作，擁有吸毒、酒駕等前科，先前他涉犯不能安全駕駛罪，法官依法判他2月徒刑，但林男未到案遭通緝；昨天下午1時許，林男騎車前往榮總進行裝修工作，但他上班前有吸食毒品，導致行車過程左右搖晃，引起行經石牌路一段的警員注意。

警員一路尾隨在後，直到林男在榮總停車時，警員才上前盤查身分，但他身上沒有毒品，警方遂將林男帶回派出所，並告知拒測必須負擔高額罰鍰，最後林男同意受檢，經快篩後呈現安非他命陽性反應，警方遂依法開立罰單，同時移置保管車輛及吊扣駕照，全案訊後將依毒品罪嫌函送法辦；至於通緝部分，警方則將林男移送地檢署歸案。

