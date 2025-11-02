吸客新招！台中推「粥底鍋」 吃完打麻將、玩遊戲

川味紅油冒菜鍋，搭配澎湃火鍋料，結合潮汕粥底鍋。（圖／東森新聞）





天冷吃鍋暖身體，但火鍋店滿街都是，台中就有業者推出粥底鍋，帶給民眾吃鍋新體驗，還在店內擺設了棉花糖機、麻將桌、遊戲機，讓客人吃得開心，玩得開心，還有平價火鍋店業者，搭上了泡泡瑪特熱潮，推出集點送盲盒吸客；另一間號稱全台唯一味噌專門店，推出7種不同的味噌湯底，不靠沙茶，也能讓人把湯全喝光。

川味紅油冒菜鍋，搭配澎湃火鍋料，結合潮汕粥底鍋，吃辣配粥，天氣冷吃了身體都暖起來，號稱是全台最創新的火鍋體驗，自助吧，豐富的自助吧，有小朋友最愛的棉花糖機、黑糖奶茶跟米粥冰淇淋。

台中南屯這間火鍋，主打的是互動趣味性，讓大人小孩吃飽了，還能玩遊戲，洗麻將，大人打麻將娛樂一下，小孩有超多遊戲機台，北斗神拳街霸等數十種遊戲，火鍋店竟然還引進香水DIY，之後也要擺按摩椅給客人紓壓。

吃鍋民眾：「香水還滿特別滿好玩的，就很多種不同的味道，讓我們去選，等一下我們看有沒有機會，去玩一局麻將吧。」

高單價火鍋生存不易，台中的旗艦店擺創新設施吸客，不過現在平價火鍋店滿街都是，想突破重圍，就有業者搭上泡泡瑪特熱潮，推出吃鍋集點送盲盒。

吃鍋民眾：「今天很開心拿到這個哈哈，我本人很喜歡泡泡瑪特，聽到這裡有送這個，變成常常來這裡（吃）。」

一整排的泡泡瑪特盲盒，果然成功吸引一堆顧客，業者說活動從試營運開始，直到送完為止，這裡一鍋才1百多元，1鍋1點集滿17點換1盒，得揪全家來一起湊點數，味噌湯底一滾，馬上加入2罐豆漿，湯頭濃郁，涮肉除了味噌香氣還有豆奶香，號稱全台唯一的味噌火鍋專門店，跳脫常規，以七種味噌為基底，就是要重新定義湯頭系火鍋，不靠沙茶也能讓人喝光湯底。

火鍋店主理人Rex：「味噌豆漿鍋反應都還不錯，因為客人覺得豆味也很濃郁，帶點味噌的鹹香，喜歡豆漿的客人，非常喜歡這個味道，最近因為天氣忽然轉涼，所以客人大概多了2至3成有。」

天冷降溫火鍋業績增3成，想要留住客人，東西好吃是基本，業者紛紛各出奇招搞創新。