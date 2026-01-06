吸引力法則沒有用？你可能用錯方法了！心理學權威揭密「關鍵步驟」
每個人或多或少都聽過「吸引力法則」的效用，但真的有用嗎？人類心理學研究者彼得．霍林斯（Peter Hollins）於《幸運超能力》一書中，以科學觀點及心理學角度來剖析「運氣」的真實面目，只要學會正確的思考方式、價值觀與行為模式，就會獲得真正的幸運。以下為原書摘文：
吸引力法則其實沒有用？
若說視覺化與自我肯定法是利用正向思考創造正向結果的第一步，那麼吸引力法則（Law of Attraction）便是該想法延伸出來的合理結論。
吸引力法則指的是，你的想法本身將會形塑你身處的環境，也就是說我們可以利用情緒與感覺影響想法，這些想法將會在我們的生命中自行實現。若你時常在腦海中想像充滿愛與深切幸福的人生，久而久之，你就應該會因為時常想像，而真的獲得充滿愛與幸福的人生。
吸引力法則有許多不同的實踐方式與定義。用谷歌搜尋吸引力法則，你會看到各種宣稱能使生活氣象一新的方法。形塑人生機構（Shape Life Organization）將吸引力法則細分成7個簡單的步驟：
花5～10分鐘冥想，放鬆思緒。
思考你真正想要的是什麼，並在腦海中創造出清晰生動的畫面。不要產生任何自我質疑。
向宇宙要求你所想要的事物。
將你的願望寫下來，想像這些事發生在你身上。
想像這些願望正在成真。當你在思考、說話與行動時，都要表現得像是願望已經成真了。
將宇宙贈予你的所有祝福都記錄下來，藉此表示感謝。
耐心等待，信任宇宙。
正向思考讓人變得消極
你可以隨心所欲地解讀這些步驟，但別忘了，視覺化與正向自我肯定對於質疑的人來說也不怎麼像是有用的方法，但我們在先前已得知視覺化與自我肯定的確有其價值。我們真正該問的問題是，是否有證據能夠證實吸引力法則真的可以使生活變得更好？又或者它只是偽裝成自我幫助法的偽科學？
在1999年，加州大學的連．范（Lien Pham）與雪萊．泰勒（Shelley Taylor）共同進行了一項研究，測試吸引力法則所宣稱的功效。雖然他們所測試的項目並不完全符合吸引力法則的原則，不過他們測試了「幻想思考」（Fantastical inking）。我們可以將幻想思考視為正向的白日夢與幻想。他們將該研究的受試者分為3組。
第一組的學生必須每天花數分鐘的時間，想像在數天後的重要期中考拿到高分的感覺。第二組的學生必須每天花數分鐘的時間，想像自己打算在何時、何地、用什麼方法準備考試。第三組是控制組。學生不用想像任何與考試相關的畫面。
3組學生的實驗結果有十分顯著的差異。第一組學生讀書的時間最少，在考試中拿到了最低分。往好的方面想，他們在準備考試的過程裡，自我感覺比較良好，但有鑑於真正的結果與想像完全相反，先前這種良好的感覺也只是小小慰藉罷了。
每天想像讀書情境的第二組學生在考前做了較充分的準備，他們花了比較多時間讀書，成績也比其他組別的學生來得高，而且他們覺得考試帶來的壓力變低了。范與泰勒的研究再次證明了視覺化能帶來好處，但同時也駁斥了吸引力法則能帶來益處或好運的說法。
正向思考能讓我們感覺比較好，但或許我們會因此而變得消極。就像在感到疼痛時使用繃帶減輕疼痛，卻忽略疼痛的成因。換句話說，想像自己已經得到了渴望的事物，或想像自己能透過好運獲得成就，會使我們不再積極主動地追求目標。視覺化強調的是過程與細節，而吸引力法則著重在相信與思想。
如何善用正向思考的力量？
那麼，我們要如何善用正向思考與思想的力量呢？在沒有實際行動的狀況下，在心中希冀或幻想著達成目標、得到渴望的事物，似乎只會對我們造成傷害，但「視覺化」自己正為了達到目標而採取行動，卻能讓我們更積極。雖然正向的想法與幻想能幫助我們確認自己想要什麼，但它們無法引導我們採取行動或得到好運。
人們之所以一直大力推薦吸引力法則，是因為想要相信自己可以不花時間精力，就得到所有渴望的事物，但不幸的是，這只是不切實際的想法，甚至可以說是不可能的妄想。
想要創造生活中的「好運」，最重要的是創造對的環境，使自己更容易遇到正向的事物。若希望能得到夢想的工作並賺取高薪，就必須花心力應徵、努力工作、培養能力與人際網絡，使自己匹配得上那份夢想的工作。
在面對比投籃更抽象的目標，或者在想要減輕考試壓力的時候，要如何應用視覺化與自我肯定法呢？答案是坦然接受達到目標之前需經歷的過程，不要只將注意力放在結果。
我們舉個例子吧，假設你很希望能鍛鍊出好身材，好讓自己在下一次去海灘度假時展現優美體態。幻想已經擁有好身材是沒有幫助的，但視覺化自己正在健身房運動或者在附近的山上健行，則有可能增加你去運動與健行的機率。每天複述自我肯定，告訴自己你是守紀律、認真運動的人，而且會準確執行健身計畫，這能讓你對於完成目標更有自信。再重複一次，你要藉此創造的是適合運氣的環境，而不是正向結果。
若你希望在精神上受到激勵，你可以視覺化自己正為了抵達目的或得到獎賞而努力的過程。真正的魔法在於建立自信、相信自己能創造適合「運氣」的環境，而非以為只要「相信」就可以得到運氣。好運不會因為你想要它、等待它，就出現在你身邊。
（本文摘自／幸運超能力，一次學會：科學證實！機緣和巧合都能操控， 養成「好運體質」，避開厄運隨時隨地都走運／方言文化）
