吸引力降低 比特幣週末一度跌破7.6萬美元
[NOWnews今日新聞] 全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin），已過週末一度跌破76000美元大關，比起2025年的歷史高位，累積挫跌40%，分析認為，主要是受到白銀等貴金屬急漲急跌、川普提名的聯準會（Fed）新主席華許（Kevin Warsh）釀美元走強等大環境因素影響，估計比特幣等加密貨幣今年面臨的挑戰不少。
根據財經外媒《CNBC》報導，已過一週大宗商品價格劇烈波動，比特幣、以太幣、Solana等加密幣暴跌，對於散戶投資人而言是雙重打擊，畢竟他們才剛遭受白銀拋售潮帶來的1980年後最慘淡市況。
分析指出，加密貨幣大跌，正值川普提名華許出任聯準會主席，這項提名提振了美元，緩解了人們對聯準會獨立性的擔憂，激勵美元走強，但也因此降低比特幣作為替代貨幣、對投資人的吸引力。
雖然華許的提名還須獲得美國聯邦參議院確認，但相較於將於5月結束任期的現任主席鮑爾（Jerome Powell），華許與川普政府的匹配度明顯較高，川普對鮑爾不滿已久，不只一次公開批評鮑爾頑固，尤其針對後者不願輕易降息一事。
