吸引投資 市府與亞總台商會簽約

黃偉哲市長日前在星加坡與亞洲台商會簽約，雙方將合作帶動台商到回流台南投資。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

為了邀請更多台商鮭魚返鄉，在駐新加坡童振源代表見證下，市長黃偉哲於七日偕亞洲台灣商會聯合總會陳舒琴總會長在新加坡共同簽署合作備忘錄，未來市府將提供亞總台商會員返回台南投資之三合一綠色通道服務，由單一窗口協助台商投資、投資、購置房產及復籍定居等相關行政諮詢，強化簡政便民與降低資訊不對等，協助台商排除回流投資可能的難題。

黃偉哲表示，台南是台灣的歷史門戶，擁有創新研發、半導體與ＡＩ產業鏈、優勢產業聚落的多項優點，加上做為半導體Ｓ廊帶核心，同時擁有南科跟沙崙智慧綠能科學城，而台積電的先進製程幾乎都在南科，帶動整個半導體供應鏈在台南群聚。此外，更有許多傳統產業群聚在台南，汽車零組件、金屬、機械、塑膠、紡織等都有許多產業隱形冠軍，市府積極協助廠商導入ＡＩ、數位轉型、產業升級，讓台南成為海外企業投資的最佳選擇。

黃偉哲說，台商朋友勇闖天下的精神，是台灣能在全球經貿版圖中占有一席之地的關鍵力量，他誠摯邀請台商朋友選擇台南這座充滿潛力的城市，加碼投資、深耕合作，期盼借助陳總會長以及亞總幹部之力，多加協助宣傳台南投資優勢。

市府經發局補充指出，自一０八年一月至一一四年十一月期間，台南新增二九六三億元投資額，創造三九二八億元產值，增加六萬二千四百九二個就業機會，為地方經濟注入強勁動能。台南的招商成果不僅鞏固了傳統產業與高科技領域的競爭優勢，也推動產業上下游鏈結，促使周邊中小企業及創新型企業同步成長。