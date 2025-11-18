吸引穆斯林旅客觀光 北市逾百家旅宿景點獲認證

（中央社記者楊淑閔台北18日電）台北市長蔣萬安今天頒發穆斯林友善認證牌予新獲認證的15家業者。觀傳局說，持續與中國回教協會推動台北市穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫，已逾百家業者獲認證，盼吸引觀光。

觀光傳播局發布資訊說明，台北市政府今天市政會議上，由蔣萬安親自為15家業者頒發穆斯林友善認證牌，並致贈感謝狀予中國回教協會，為其協助致謝。

蔣萬安舉例，獲認證的業者包含推出穆斯林特色餐點的旅宿業者，也有設置適合戶外踏青、室內遊覽的場館業者，讓台北市落實包容與尊重的精神。

觀傳局說，目前穆斯林旅客主要來自馬來西亞、新加坡等國，台北市已經是全台取得穆斯林友善認證業者最多的城市，希望在持續輔導下，吸引更多遊客前來。

中國回教協會副秘書長馬希哲說，台北市這方面的布建，已獲得國際廣泛認可，期望未來能協助更多餐飲業者參與認證，例如台北市著名的牛肉麵餐館。

此外，觀傳局說，台北市繼2023年獲新月評等為「最有潛力穆斯林友善旅遊目的地城市獎-非伊斯蘭合作組織」後，今年再獲「穆斯林婦女友善旅遊目的地城市獎」，此獎特別強調「婦女友善」，肯定北市友善支持了穆斯林婦女在旅遊安全、交通、旅宿設施及隱私空間等的特定需求。（編輯：李淑華）1141118