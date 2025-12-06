吸引約33%美選民！賴清德蕭美琴頻登美各平台專訪

台北市 / 綜合報導

台灣在既有的外交管道下，努力強化台美關係，總統賴清德和副總統蕭美琴最近接連接受美國廣播節目知名Podcast專訪，數據顯示這些節目吸引大約33%的美國選民，有大量潛在受影響的人群，被解讀是賴政府打進美方決策圈的新策略，而AIT也發出照片，總統賴清德跟副總統蕭美琴與主席谷立言餐敘，AIT強調，美國對台灣的承諾一如既往、堅若磐石。

微笑舉杯致意看來氣氛很不錯，美國在台協會AIT釋出這2張照片，總統賴清德坐在AIT主席谷立言對面，一旁還有副總統蕭美琴，合照中總統府秘書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮都與會，AIT發文台美除了要持續攜手前行，更強調美國對台灣的承諾，一如既往堅若磐石。

總統賴清德(12.5)說：「上週我們已經提出為期8年，400億美元的特別預算，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。」前一天總統賴清德也接見了美國外交政策全國委員會訪團，正副總統賴清德蕭美琴與美交流動作頻頻，不只從官方層面，兩人近期給了美國主流媒體外，不同平台專訪機會。

從蕭美琴上的肖恩·瑞安秀是美國前6受歡迎的Podcast，擁有約4200萬的訂閱者，賴總統接受美國廣播節目專訪，克萊·特拉維斯和巴克·塞克斯頓秀，每天能夠吸引近1000萬聽眾，蕭副總統受訪的班農戰情室。

自推出以來，聲稱獲得多達2900萬的播放量，在政治Podcast排名前10，數據顯示這些節目吸引大約33%的美國選民或23%的美國人口，有大量潛在受影響的人群，不只對美政要，似乎還想打動美國一般民眾的心，突破既有 管道 ，賴政府的外交策略背後細節一一浮現。

