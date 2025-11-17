吸引馬斯克和卡戴珊的3I/亞特拉斯彗星是什麼？為何掀起外星人揣測？

[Intl Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/Aura/Shadow the Scientist; Processing: J Miller, M Rodriguez, TA Rector, M Zamani]

幾乎所有科學家都認同這是一顆彗星。但這並未阻止外界對外星人造訪與人類末日的揣測蔓延。 3I/亞特拉斯彗星（3I/ATLAS）是人類觀測到的第三個星際天體（interstellar object）——來自太陽系之外，因此其名稱以「3I」開頭。

不同於大多數繞太陽運行的彗星，它的軌跡與速度顯示其源自銀河系其他地方，並僅作一次性飛掠，預計於明年初離開我們的星際鄰近區域。

它的一些特徵使哈佛大學天體物理學家阿維‧洛布（Avi Loeb）以及眾多媒體與社交平台用戶，提出其可能是人造物的想法。 伊隆‧馬斯克（Elon Musk）也發表了看法，美國真人秀明星金‧卡戴珊（Kim Kardashian）甚至在 X 上貼文：「等等……3I Atlas 的八卦是什麼？！?!!!!!!!?????」

然而，美國太空總署（NASA，美國宇航局）與絕大多數天文學家強調，目前所有觀測結果都能以自然、非外星人現象來解釋。

我們目前知道什麽

位於智利的亞特拉斯望遠鏡（Atlas）負責監測夜空中可能與地球相撞的天體，不過天文學家表示，3I/亞特拉斯彗星並不存在此類風險。 [Atlas/University of Hawaii/Nasa]

3I/亞特拉斯彗星於 2025 年 7 月由美國太空總署資助、設置在智利的亞特拉斯望遠鏡 （Atlas telescope）首次發現，自此令全球天文學界振奮。 英國牛津大學天體物理學教授克里斯‧林托特（Chris Lintott）表示：「我們可能只剩下幾個月的時間，之後就再也看不到這個天體了。因此我們迫切希望在有限時間內盡可能收集更多數據。」

有報導稱它大小相當於紐約的曼哈頓，但美國太空總署的哈勃太空望遠鏡8月的測量顯示，其直徑可能寬5.6公里，也可能僅有440公尺。 美國太空總署指出，該天體在被發現時以每秒約61公里的速度穿越太空。

它從哪來？

天文學家認為，3I/亞特拉斯彗星形成於一個遙遠恆星系統誕生之際，並在星際空間中旅行了數十億年。 它可能是人類已知最古老的彗星之一，有研究估計其年齡超過 70 億年。

這意味著它早於我們的太陽系存在——太陽系僅在46億年前才形成。 牛津大學天體物理學教授林托特表示：「這代表它能告訴我們銀河系早期歷史中發生了什麼。」

這顆彗星是從人馬座方向來到我們的天空，而人馬座正是銀河系中心所在之處。

3I/亞特拉斯彗星（紅色軌跡）正環繞銀河系中心運行，就如同我們的太陽（黃色軌跡）一樣。 [M Hopkins/Ōtautahi-Oxford team; Base map: Esa/Gaia/DPAC, S Payne-Wardenaar]

它在十月時通過太陽背後，當時從地球上無法觀測，這也助長了關於該天體「隱藏」的各種揣測。

然而，數個太空探測器一直在追蹤這顆彗星，並且已經再次透過地面望遠鏡觀測到它。

在靠近太陽時升溫

位於夏威夷的「北雙子座」望遠鏡（Gemini North）捕捉到3I/亞特拉斯彗星穿越太陽系時留下的絢麗軌跡。 [Intl Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/Aura/K Meech (IfA/U Hawaii); Processing: J Miller, M Zamani]

隨著3I/亞特拉斯彗星在前往太陽的旅程中逐漸升溫，它展現出非重力加速度——速度比單靠重力作用所預期的更快。 哈佛大學教授洛布（Avi Loeb）推測，可能有「技術性火箭引擎」在推動它，並引發媒體與社交平台上大量關於外星母艦的標題與迷因。

然而，許多專精於彗星測量的科學家表示，這種加速度完全在所謂「氣體釋放」（outgassing）的範疇之內。

林托特教授解釋，這是指彗星升溫時部分物質由固態冰轉化為氣體，噴射出雲霧與塵埃，作用如同推進器。

事實上，3I/亞特拉斯彗星看起來極為活躍。 彗星噴出的塵埃通常會反射光線，使其在接近太陽時變得更明亮，而3I/亞特拉斯彗星的亮度上升速度非常快。 也有一些觀測結果顯示它的顏色由紅色轉為藍色，進一步引發外星能源的猜測。

天文學家仍在努力解釋原因，但表示有許多自然現象可以合理解釋。 林托特教授指出，快速增亮「可能顯示那裡有大量新鮮冰」。 即使顏色變化是真實的，而非測量方式造成的假象，也可能代表其化學性質正在改變。

「我們真正想要做的，是弄清楚〔彗星內部〕是由什麼構成的。」林托特教授說。

美國太空總署的 SPHEREx 天文台，利用光學與近紅外線掃描天空，測得3I/亞特拉斯彗星含有二氧化碳與固態水。 [Nasa/SPHEREx]

神秘的化學物質

了解3I/亞特拉斯彗星的化學成分，可能揭示它在數十億年前誕生的遙遠恆星系統是什麼樣子。 望遠鏡迄今已在這顆彗星上觀測到大量二氧化碳。 它似乎也富含金屬元素鎳——這一觀測結果進一步助長了「外星母艦」的想法，因為我們自身的許多太空船零件都含有鎳。

伊隆‧馬斯克（Elon Musk）在《Joe Rogan Experience》播客中談到，若一艘太空船完全由鎳製成，它會重到足以「摧毀一個大陸」。 然而，鎳也曾在其他彗星中被發現，包括2019年發現的星際彗星「2I/Borisov」。

鎳的豐富含量可能反映了3I/亞特拉斯彗星形成時的環境。 或者，這顆彗星在漫長的星際旅程中遭受太空輻射轟擊，改變了其表面化學性質——這一點已由詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡的最新數據提出可能性。

逐漸走遠

歐洲太空總署的「木星冰衛星探測器」（Juice）預計將於11月觀測3I/亞特拉斯彗星，屆時該彗星在掠過太陽後正處於活躍狀態。 [Spacecraft: Esa/ATG medialab; Jupiter: Nasa/Esa/J Nichols (Uni of Leicester)]

3I/亞特拉斯彗星在十月底掠過太陽後，即將告別。 它將於12月19日最接近地球，距離約2.7億公里——幾乎是太陽與地球距離的兩倍。 許多太空與地面天文台都希望能進行更多測量，甚至業餘天文愛好者也能用8吋望遠鏡一睹其風采。

迄今人類僅觀測到三顆星際彗星，對這些古老旅行者仍有許多未知。 牛津大學天體物理學教授林托特說：「我們認為銀河系中可能有十億億億顆這樣的天體，而我們只看過三顆。所以現在還遠不足以判斷這是否不尋常。」

隨著智利的維拉‧魯賓天文台（Vera Rubin Observatory）等強大新望遠鏡投入使用，這位天體物理學家樂觀地認為未來十年我們將能找到更多。 他說：「到時我們就能判斷哪些類型的恆星會形成行星，哪些成分常見。或許我們也能更好地理解太陽系在整個格局中的位置。」