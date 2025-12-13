吸引6000人潮！ 台南好young壓軸親子場登場。（圖／TVBS）

「2026台南好young」最後一場親子活動於13日在台南東區時代公園盛大登場，吸引近6000人潮共襄盛舉。台南市長黃偉哲親臨現場發送氣球、與大小朋友同樂，並參與有獎徵答活動，現場氣氛熱鬧非凡。黃偉哲同時預告，接下來還有三場大型演唱會，將為台南市民帶來更多歡樂與驚喜。

吸引6000人潮！ 台南好young壓軸親子場登場。（圖／TVBS）

今年台南市政府規劃了三場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出和闖關體驗，為市民提供豐富多元的娛樂選擇。在這場壓軸親子活動中，黃偉哲親切地向小朋友們發放氣球，也在活動中與親子同樂，進行有獎徵答環節。

廣告 廣告

黃偉哲表示，除了已經舉辦的親子活動外，台南市還將舉辦三場大型演唱會，為市民帶來更豐富的耶誕跨年活動，希望讓所有市民都能開心參與。

更多 TVBS 報導

台南耶誕跨年開跑！首場「南科童樂太空站」湧6千人同樂

TVBS民調／風災重創台南！黃偉哲民調創新低 5成2不滿意救災

陳水扁喊「台南第一女市長」跟賴清德作對？ 陳亭妃：想太多

台南女警開罰單遭男駕駛「揮斧猛砍」！黃偉哲震怒：絕不寬貸

