吸收6退役軍人當共諜 復康聯盟黨主席屈宏義判刑10年定讞

退役軍官屈宏義涉收受中宮金援發展組織，違反《國安法》遭判刑10年確定。 圖：翻攝自焦點傳媒社長孫崇仁YT

[Newtalk新聞] 復康聯盟黨主席屈宏義因收受中共資金，在台發展中共「武力內應組織」，去年6月遭高等法院台中分院依《國家安全法》發展組織罪，判處10年有期徒刑；其餘6名被吸收退役軍人則各判3年半至8年半有期徒刑。惟7人不服判決，提起上訴。而最高法院昨（29）日駁回7人上訴，判刑定讞。

根據台中高分檢調查，62歲屈宏義為退役校級軍官，退伍後赴中國經商。而屈男於2019年遭中共吸收，並接受中國人民解放軍情治機關「深圳新四軍研究會」首長「張叔叔」張昌國的金錢與指示，在台吸收退伍軍人發展內應組織。

廣告 廣告

在接受中共金錢與指示後，屈男吸收黃桂坤等6名退役軍士官加入幹部，並指示其收集國軍少將以上名冊，拍照繪製美國在台協會（AIT）台北辦事處、阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆春三軍聯合訓練基地、指揮部等軍事據點的座標圖資，而屈男再以中國社交APP微信，傳送相關圖資給張昌國，並藉微信支付收取對方的190萬元台幣。

除了搜集我國軍事情資外，屈男還撰寫復康聯盟規劃案、中華統一運作計畫、統一作戰行動指導綱要等計劃，規劃發展組織、成立政黨、建立內應武裝力量等援共行動，計畫引10萬解放軍攻台。

而在復康聯盟規劃案中，屈男透過地下匯兌收受15萬人民幣（約台幣67萬元）經費，於2023年成立復康聯盟黨，並打算推派藝人劉尚謙等3人參選立委但失敗，檢方認為3人不知情不起訴。

台中高分院去年認定7人意圖危害國家安全及社會安定，行為已構成與大陸地區相關、違反《國家安全法》第2條第1款，判處屈宏義有期徒刑10年；其餘遭吸收的退役軍士官中，戴學文8年、林健華8年、廖永清3年6月、朱賢寰7年、黃桂坤8年6月、余天民7年有期徒刑。

由於7人不服判決，因此提起上訴。而最高法院昨日駁回7人上訴，判刑定讞。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

人事總處：總統府委員會屬歷任政府慣例 非本屆獨創

特別軍購不只1.25兆是4.5兆？ 傅崐萁：賴清德請來國會講清楚