吸毒免坐牢！大咖影帝現身酒吧 緊貼壯男極樂畫面曝

南韓影帝劉亞仁吸毒重創演藝事業。（圖／翻攝自劉亞仁IG）





南韓影帝劉亞仁因涉嫌吸食大麻等多種毒品，遭判有期徒刑1年，緩刑2年並繳納200萬韓圜（約4萬台幣）的罰金，負面消息不斷，演藝事業更是幾乎停擺。不過近日有網友在上海酒吧巧遇他，畫面曝光後也掀起討論。

有網友目擊劉亞仁現身上海FOUND 158廣場Reborn酒吧，雖然戴著帽子，但仍被不少人認出。目擊者表示，當天劉亞仁與多名體格壯碩的男子互動親密，摟抱、貼臉及親吻，看得出來十分放鬆。

網友直擊劉亞仁現身上海酒吧。（圖／翻攝自小紅書）

網友直擊劉亞仁現身上海酒吧。（圖／翻攝自小紅書）

廣告 廣告

由於中國大陸嚴禁藝人涉毒，因此畫面曝光後，立刻掀起討論，「這種自毀前程的人不值得同情」、「吸毒的請走開」、「吸毒咖0容忍」、「為什麼要把吸毒人員放進來？」不過也有人感到唏噓，「曾經三奪忠武路影帝，現在也放飛自我了…誰敢看他在上海的照片，之前的濾鏡全都碎了。

劉亞仁戴著帽子但仍被認出。（圖／翻攝自小紅書）

劉亞仁戴著帽子但仍被認出。（圖／翻攝自小紅書）

」

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●瘋了？劉亞仁二審判決大逆轉 當庭釋放網轟翻

●劉亞仁染毒案還沒完！「竟提名影帝」 韓網炸了

●200億鉅獻不怕毀！導演認「沒刪劉亞仁戲份」 大膽原因曝

