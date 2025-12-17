吸毒判刑後回歸？劉亞仁傳合作《破墓》導演

▲劉亞仁（如圖）吸毒遭判刑後傳出將時隔3年回歸演藝圈，有望合作《破墓》導演張在現，火速引發熱議，遭粉絲批：「太寬容」。（圖／《收屍人》劇照@Acemaker Movieworks）

[NOWnews今日新聞] 韓國演員劉亞仁在2023年被控違法施打181次牛奶針（異丙酚）、非法取得1100顆安眠藥等吸毒嫌疑後，今年7月最終被判有期徒刑1年、緩刑2年，另處罰金200萬韓元（約台幣4.7萬元）。不料今（17）日竟傳出他將回歸演藝圈，出演《破墓》導演張在現執導的電影，導演則對此表示只是確認劉亞仁行程，再度爆發兩派爭論，還有人質疑韓國電影圈對爭議藝人太寬容。

有演藝圈相關人士在今日向韓媒透露，劉亞仁有望出演張在現導演預計在明年下半年開拍的新電影，火速引發熱議。而對此，張在現導演也在受訪時表示「只是確認過劉亞仁行程」，並透露對方已收到3份劇本，未承認也未否認。劉亞仁所屬經紀公司UAA也做出回應，「劉亞仁尚未決定是否出演」。

▲劉亞仁傳出有望時隔3年後回歸演電影。（圖／NAVER）

導演態度引發爭議 網友質疑韓國電影圈太寬容

不料導演的態度引發兩派爭論，不少人指出韓國電影圈對爭議藝人的容忍度太高，認為這就是電影界發展漸漸走下坡的原因，還喊話要拒看張在現導演未來的作品。但另一部分的人則表示非常想念劉亞仁的演技，期待他之後的作品。

據悉，張在現導演的最新作品是吸血鬼題材，由劉亞仁飾演吸血鬼。張在現導演過去曾在海外接受採訪時透露，該片靈感取自布拉姆史托克（Bram Stoker）的經典小說《德古拉》，希望製作一部以俄羅斯東正教作為背景的韓國原創吸血鬼電影，被認為是繼《黑祭司們》、《娑婆訶》、《破墓》後，另一部擴展他通靈系列世界觀作品的驚悚電影。

劉亞仁是「最年輕影帝」 因毒品爭議遭換角

劉亞仁在2003年16歲的他以電視劇《認真生活》的「閒角」出道，演出多部電視電影後，28歲時因主演電影《思悼》拿下第36屆《青龍電影獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕影帝」，同時赴坎城影展宣傳，名氣一飛沖天。不料2023年爆出毒品爭議，遭《地獄公使》等作品換角，但影集《末日愚者》，以及電影《終極對弈》、《異能5：死了一個超人以後》則依然播出。

