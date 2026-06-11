吸毒吸到睡著！清晨車停路中無反應 警破窗揪出毒駕男

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轎車駕駛昏睡不醒，警員擔心有安全疑慮，立刻持警棍擊破車窗。民眾提供

台中市西屯區今（11）日清晨驚傳行車異常事件，一輛黑色轎車停在青海路與河南路口長達約10分鐘未移動，引發後方大客車駕駛察覺有異上前查看並報案。警方到場後發現21歲陳姓駕駛疑似昏睡，拍打車窗仍無反應，為確保安全當場破窗救人，並查出其意識模糊、言語不清，車內疑似有違禁物，經唾液毒篩呈現陽性反應，初判有施用毒品後駕車情形。全案已移送台中地檢署偵辦，並建請聲請羈押。

民眾今晨(11日)在社群貼文指出：「那台車一直不動，大客車司機叭叭完下車看也沒反應，然後就開走了。」現場情況引發網友熱議，有人懷疑可能是毒駕或酒駕，也有人猜測是否身體突發不適。

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黑色轎車停在路口一動也不動，熱心民眾上前關切。畫面授權 threads azxnoemy

轎車駕駛昏睡不醒，警員擔心有安全疑慮，立刻持警棍擊破車窗。民眾提供

第六警分局表示，西屯派出所於6時30分接獲報案，員警到場後發現，陳姓男子（21歲）對拍打車窗毫無反應，疑似昏睡，為確保其生命安全，當場用警棍破窗將人喚醒，男子當時意識模糊、語言不清，疑似有施用毒品後駕車情形。

轎車駕駛昏睡不醒，警員擔心有安全疑慮，立刻持警棍擊破車窗。民眾提供

警員鑽入車內，查獲疑似毒品等違禁物。民眾提供

警方進一步搜索車內，查獲疑似毒品等違禁物，隨即依法進行採證與相關檢測，並將全案移請地方檢察署偵辦，並建請聲請羈押。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



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