吸毒吸到睡著！清晨車停路中無反應 警破窗揪出毒駕男
台中市西屯區今（11）日清晨驚傳行車異常事件，一輛黑色轎車停在青海路與河南路口長達約10分鐘未移動，引發後方大客車駕駛察覺有異上前查看並報案。警方到場後發現21歲陳姓駕駛疑似昏睡，拍打車窗仍無反應，為確保安全當場破窗救人，並查出其意識模糊、言語不清，車內疑似有違禁物，經唾液毒篩呈現陽性反應，初判有施用毒品後駕車情形。全案已移送台中地檢署偵辦，並建請聲請羈押。
民眾今晨(11日)在社群貼文指出：「那台車一直不動，大客車司機叭叭完下車看也沒反應，然後就開走了。」現場情況引發網友熱議，有人懷疑可能是毒駕或酒駕，也有人猜測是否身體突發不適。
第六警分局表示，西屯派出所於6時30分接獲報案，員警到場後發現，陳姓男子（21歲）對拍打車窗毫無反應，疑似昏睡，為確保其生命安全，當場用警棍破窗將人喚醒，男子當時意識模糊、語言不清，疑似有施用毒品後駕車情形。
警方進一步搜索車內，查獲疑似毒品等違禁物，隨即依法進行採證與相關檢測，並將全案移請地方檢察署偵辦，並建請聲請羈押。
★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
回到原文
更多鏡報報導
台中狂鄰自家裝「10多支監視器」死盯！1年報復性檢舉56次 她慘噴20萬罰單崩潰提告
「我嚇到不知道了！」目睹愛孫慘遭垃圾車輾斃 外婆崩潰跪地痛哭
獨家／正妹女警辭職選里長！她一句話感動網友：沒配槍還是能給大家安全感
黃山料爆料陳玉珍30歲追愛自家叔叔！闖進家裡喊小名 網友讚嘆：這篇最有料
其他人也在看
威力彩又沒人中「已連29槓」！下期頭獎飆9.6億
生活中心／綜合報導財神爺再度敲門！威力彩今（11）日晚間即將開獎，由於已連續28期槓龜，本期頭獎金額上看9億元。不少民眾摩拳擦掌，希望能一圓財富自由的夢想。而在稍早，威力彩115000047期獎號出爐，第一區號碼依序為「07、22、23、24、26、33」，第二區號碼為「08」，實際中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準。
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
台86驚悚車禍！砂石車開到一半「輪胎噴飛」…擊中對向車輛害翻車
台86線快速道路發生驚悚事故，今日（11日）下午1時許，一輛砂石車行經歸仁路段時，左後輪突然脫落，噴飛至對向車道，擊中一輛路過的自小客車，導致車輛四輪朝天翻覆，幸好駕駛50歲張男未受傷，還能自行爬出車外待援，是不幸中大幸。警方表示，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
執法過當? 大貨車開錯禁行路段 竟遭警拖下車壓制在地上銬
社會中心／王毓珺 張智凱 新北報導開錯路，竟然就被員警拖下車、壓制上銬！日前有名大貨車駕駛，行經新北市淡水區沙崙路，不小心誤闖禁行大貨車路段，遭員警攔下，他沒有報身份證，跟員警說要先上車打電話確認，沒想到下一刻就被員警拖下車，壓制在地、上銬，甚至手機也被員警一把搶過，滿身傷的駕駛怒控，員警執法過當！
影/直擊台南「強勁波浪」超狂淹水！他苦笑：可以浮潛
中央氣象署11日持續發布台南市大雨特報、大雷雨即時訊息，台南多地出現淹水狀況，路面積水幾乎要超過成年人的小腿肚之高，許多民眾苦惱車子怎麼前進，路面淹成一片水塘，「強勁波浪」讓民眾叫苦連天。
美股4大指數全面反彈！費半飆5% 台積電ADR回神、英特爾大漲逾10%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國通膨壓力再度升溫，美勞工統計局（BLS）公布5月生產者物價指數（PPI）年增6.5%，創下逾3年來最大增幅。不過美股週四（1...
車停路中央昏睡！警破窗救人 又是毒駕還搜出K他命
[Newtalk新聞] 台中西屯區有民眾發現，今日上午6點半左右，有輛轎車停在路口不走，民眾上前查看發現駕駛昏睡叫不醒，警方到場破窗救人，在車內搜出60公克K毒，經唾液快篩呈安非他命、K他命陽性反應，依公共危險罪遭送辦。 台中第六分局西屯派出所指出，今日上午6點30分獲報，西屯區青海路、河南路口有一輛小客車停在路中，駕駛疑似昏睡，後方大貨車發現前車綠燈後遲遲不動，下車拍車窗試圖叫醒沒反應，隨即報警處理。 警方獲報到場，發現駕駛疑失去意識、多次呼叫仍沒反應，擔心發生意外只好先行破窗，發現21歲陳男意識模糊、言語不清，疑似施用毒品後駕車，隨後在車內搜出60公克K他命和咖啡包，唾液快篩呈安非他命、K他命陽性反應，全案偵訊後依法送辦，並建請檢察官聲請羈押。 第六分局強調，毒駕嚴重危害用路人安全，警方對疑似毒駕行為絕不輕縱，將持續加強攔查、檢測及查緝作為，防止毒駕事故發生，全力守護市民交通安全。查看原文更多Newtalk新聞報導南星計畫重啟居民慘成「吃土第一排」！高市府：加強灑水清掃女學生搭公車遭攻擊濺血！惡男持雨傘狠戳 警方追緝中
中職》富邦躍居第2！後藤光尊：一場一場拿下 點出阿部雄大控球不理想
富邦悍將今天擊敗統一獅，上半季勝率追上台鋼雄鷹並列第2，總教練後藤光尊表示，接下來剩下的比賽一場、一
川普揚言今晚重擊伊朗！威脅奪取石油重鎮哈爾克島
美國總統川普週四表示，美軍將在今晚對伊朗發動強力打擊，並計畫奪取伊朗石油樞紐哈爾克島。儘管雙方正進行間接談判，但近日頻繁的報復性空襲已讓停火協議名存實亡，中東局勢再度陷入緊繃。
玉山盃／首日戲劇性滿點！花蓮再見觸身球 臺南逆轉勝開胡
玉山盃青棒錦標賽11日開打，首日賽事就充滿戲劇性，花蓮縣與彰化縣在三重棒球場上演投手戰，一路僵持到延長8局，花蓮靠重播挑戰確認賴佳啟觸身球保送，以1比0氣走彰化；桃園平鎮球場則有臺
中職》朱育賢再見安打！味全4比3上演逆轉秀 台日友好之夜留住勝利
味全龍今天（11日）在天母棒球場主場迎戰中信兄弟，前6局靠著先發投手蔣銲壓制取得1分領先。然而7上被
殷瑋聲量狠壓蔣萬安！她酸爆：幕僚更像市長
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安...
親中惹議？爆鄭麗文見美國安會碰壁？被當「他」的代言人？
論壇中心／董思旻報導國民黨主席鄭麗文訪美行程有變，原定將與美國安會官員會晤，爆出遭無預警取消，外界認為與批評軍購與親中爭議言行有關。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中分析，鄭麗文喊要撤銷第一島鏈，違背美國的戰略主張，對方怎麼會見鄭麗文，就算派人見了也不會給好臉色，鄭麗文又怎敢公布。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
油耗可達 26 km/L 的 Lexus「小型豪華 SUV」引起關注！最入門等級成焦點，高級配備幾乎全滿，性價比相當不錯！比頂規版本便宜約 59 萬日圓的「UX Version C」到底是什麼樣的車型？
Lexus 的緊湊型豪華 SUV「UX」之中，有一個售價不到 500 萬日圓、同時配備相當完整的車型等級受到關 […]
造反! 中國大學課堂嗆"思想課"沒用 全班超嗨暴動
政治中心／綜合報導社群平台近日瘋傳一段，中國大學的課堂影片，影片中一名男學生，不想上國安課，向老師說你講的課沒有用，還喊出"我是中華民國的＂，讓老師相當不滿，直接走向男學生、錄影存證，並取消他的期末考資格、不得重修，畫面曝光，讓不少人擔心他的處境。