吸毒吸到腦袋壞掉？30歲毒蟲持刀砍人「自摔兩次」

苗栗市為公路一家超商25日傍晚發生持刀攻擊事件，警方接獲通報後，從距離現場約150公尺的北苗派出所火速趕抵，迅速將持柴刀的30歲何姓男子壓制逮捕。何嫌為列管的思覺失調症患者，警方啟動戒護就醫措施，同時通報心理衛生健康中心指派社工到場協助，全案將依傷害、恐嚇等罪嫌移送並建請羈押。

員警進入超商順利將持刀何嫌壓制逮捕 。（圖／翻攝畫面）

據悉，何嫌25日下午4時55分在源林街、為公路南側一家髮廊前，朝路過的53歲婦人腰部揮砍，幸好柴刀不甚銳利、又隔著外套，婦人腰部沒有受到刀傷，僅造成左側腰部頓挫傷，經送醫治療後並無生命危險。接著何嫌徒步前往為公路超商，於下午17時2分許持刀作勢攻擊櫃檯店員，所幸店員及時閃避未受傷害，何嫌自己則因步伐不穩而失去平衡摔倒2次。

全案將依傷害、恐嚇等罪嫌移送並建請羈押。 （圖／翻攝畫面）

苗栗警分局於25日下午5時10分許獲報，指為公路、源林街路口的超商有男子持刀意圖攻擊民眾，北苗派出所大批員警立即快速趕抵現場，進入超商順利將持刀何嫌壓制逮捕，查獲隨身攜帶的一把大柴刀。據了解，何嫌多年前染上吸毒惡習，可能傷及腦部，導致他容易神智不清，經醫師診斷為思覺失調症患者，目前由衛生單位列管追蹤輔導中。何嫌昨天疑似吸毒後持刀犯案，對犯案動機和過程，嫌犯都一問三不知。全案將依傷害、恐嚇罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押避免再犯。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

