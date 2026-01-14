吸毒吸到鏘掉？新北地院縱火女竟稱：在燒螞蟻

新北地院內的無人超商，昨（14日）晚間遭人縱火，警消趕來滅火，法警並當場壓制女嫌犯，土城分局也火速派員警趕來將人逮回偵訊，但該女竟表示，點火是為了「燒螞蟻」，明顯違常的言行讓人傻眼。

女子在法院一樓咖啡機旁點火燒雜物。（圖／翻攝畫面）

據警方的調查，嫌犯是現年21歲的蔣姓女子，來法院並非自己涉案要出庭，而是要來看她因為涉嫌詐欺遭通緝、被逮，被移送至法院等待開庭的男友，空檔竟然跑去超商附設的咖啡機，拿起桌上的酒精噴桌面，接著拿打火機點燃。

女子在法院一樓咖啡機旁點火燒雜物。（圖／翻攝畫面）

所幸法警當下秒發現，趕緊撲上去制止她、拿滅火器滅火並報案，消防隊趕來時火勢已熄滅，僅燒到部分雜物沒有擴大，咖啡機也沒被燒到。蔣女被偵訊時竟供稱：「我看到擺咖啡機的桌上爬了很多螞蟻，所以噴完酒精後點火要燒」，目前她將被依涉犯公共危險罪，移送新北地檢署偵辦。

蔣女在新北地院縱火遭送辦。（圖／翻攝畫面）

