吸毒失控? 男闖入游泳學校"對孩童扣板機" 幸卡彈未擊發

中部中心／黃毓倫、羅宇翔 台中報導

台中市西屯區一家游泳學校，十月驚傳有男子持槍闖入，瞄準教練與學童，還扣下扳機，所幸未擊發！事後他還跑到停車場，用槍托砸毀轎車，檢方依殺人未遂等罪嫌提起公訴，男子竟辯稱，喝了20包毒咖啡包，無法控制身體，法院召開羈押庭，法官認定被告犯案情節重大，裁定羈押，並且禁止接見！

警方：「趴下趴下！不要給我動！蹲下！」

一名男子上半身赤裸，只穿著短褲，疑似喝酒又用毒，精神恍惚，看到警方來還在搖擺身體挑釁，被員警強行壓制在地。

十月十日國慶日晚上六點多，警方接獲報案，台中市西屯區光明路一處停車場，有一名男子闖入鬧事，警方到場時，轎車玻璃已經被他用槍托敲壞打爛，更離譜的是，男子還持槍闖入一旁的游泳學校，跳進泳池，不斷拉手槍滑套，當時泳池裡還有一名教練與一對小兄妹，好險卡彈沒有成功擊發，而警方也迅速到場，逮捕嫌犯。





男持槍闖入游泳學校辯稱「喝毒咖啡」失控 法官裁定羈押禁見

陳姓嫌犯用槍托敲壞轎車玻璃（圖／民視新聞）









第六分局西屯派出所副所長歐譯文：「85年次陳姓男子持改造手槍，毀損現場停放車輛，警方見狀立即拔槍警戒，喝斥陳嫌並趁其不備，上前將人壓制在地上逮捕上銬，疑似因施用毒品導致神智不清，才會持改造槍枝毀損他人車輛。」

警方逮捕嫌犯之後，查獲數包毒咖啡包還有K他命，並且搜出一把改造手槍跟26發子彈，嫌犯落網後被檢方依殺人未遂重罪起訴，但他卻辯稱案發前喝了20包毒咖啡包，無法控制身體，還說有把槍枝壓入水中，沒有殺人犯意。





男持槍闖入游泳學校辯稱「喝毒咖啡」失控 法官裁定羈押禁見

警方獲報，五分鐘內趕到現場制伏嫌犯，起獲違禁品。（圖／民視新聞）









嫌犯犯案地點就在租屋處附近，消息傳開，社區住戶人心惶惶。

社區民眾：「就是感覺會有生命危險，還是要篩選一下（承租人）吧。」

社區管理員：「他可能是那天喝酒吧，一台賓士給人家砸，就是（住戶）害怕啊，所以我們就管委會，就是趕快請他搬離。」

嫌犯持槍瞄準未滿七歲的孩童，涉犯殺人未遂罪，法官審理後認定犯罪嫌疑重大，擔心有再犯之虞，為了維護被害人人身安全，以及公共安全，諭知羈押三月，禁止接見通信！





