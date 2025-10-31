吸毒最小13歲！喪屍煙彈危害擴大 雲林戒毒機構：吸毒者年齡下降、家庭陷恐慌

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】近來，國內出現一種被稱為「喪屍煙彈」的毒品濫用現象，引發社會高度關注。此類電子煙油內，被不法分子添加管制麻醉藥品「依托咪酯」，使用後可能出現意識混亂、肢體抽搐、短暫昏迷、四肢顫抖、記憶空白等情形。依托咪酯原為醫療鎮靜用途，用於手術麻醉前導，能使人快速產生「脫離感」，目前已成為非法市場的新興濫用物質，使用者年齡層廣泛。

2024年開始，發生多起因吸食喪屍煙彈，發生重大車禍的事故，震驚社會。醫院亦陸續通報不同年齡層的中毒個案，症狀包括情緒暴躁、語無倫次、注意力喪失、站立不穩及皮膚發黑等，許多家屬焦慮不安，眼睜睜看著孩子被毒品控制卻無能為力。

那可拿雲林戒毒機構表示，近期接獲的依托咪酯相關求助案件快速增加，其中大部分吸毒者為「未成年子女」。許多家庭反映，孩子原本性格正常，卻在短時間內出現學習狀況一落千丈、行為衝動、情緒起伏劇烈、花費異常增加等現象，房間內找到許多空煙彈。反映出吸毒人口「年齡下降、用量上升」的趨勢，在少子化時代下，已成為不容忽視的社會問題。

2024年3月，雲林戒毒中心接收首位因依托咪酯成癮而入住的個案小姜。他吸食煙彈後，在短短兩個月內連續撞毀兩部車，但酒測值皆為零。家長於房內發現大量空煙彈後，立即帶他參觀戒毒中心。

經烤箱淨化課程後，小姜的皮膚顏色逐漸恢復，情緒穩定，並重新找回專注力與行動力。他表示，現在的自己「能重新感覺到生活，而不是被吸毒的慾望推著走」。那可拿雲林戒毒機構呼籲，喪屍煙彈成癮性極高，會嚴重影響毒癮者生活，請家屬留心生活中微小改變，不要抱持僥倖心態，一旦懷疑，應及早尋求協助。

戒毒諮詢專線（全程保密）：05-6625500 / 0921-506599 陳專員

（照片雲林那可拿戒毒機構提供）