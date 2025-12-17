吸毒案後谷底翻身？ 劉亞仁傳接演《破墓》導演新電影

劉亞仁因涉毒被迫暫離演藝圈，近期傳出將復出拍電影。取自IG/hongsick



韓國影帝、男星劉亞仁，因為2022年因涉入吸毒案，形象一落千丈，也遭到南韓演藝圈抵制，已經三年多沒有新作品推出。今天（12／17）傳出，曾拿下青龍、百想和亞洲電影3座影帝的劉亞仁，有望接演《破墓》名導張載賢最新作品《吸血鬼》，但針對此事，經紀公司僅低調回應：尚未決定。

劉亞仁涉嫌於2020年至2022年，在首爾多家醫院以美容手術麻醉為由，先後注射異丙酚、咪達唑侖、氯胺酮及瑞馬唑侖等藥物，多達181次。此外，劉亞仁也被指控2021年至2023年期間，冒名非法購買約1100片安眠藥，共44次，劉亞仁更涉嫌於去年1月在美國吸食大麻，並教唆他人吸毒。劉亞仁今年7月終審時被判處1年有期徒刑，緩刑2年，罰款200萬韓元（約42500元台幣）定讞。

因吸毒案人格崩壞的劉亞仁，似乎也從此放飛自我，近日在上海的一間夜店中，有網友直擊劉亞仁疑似與身型壯碩的猛男擁抱，另外不少民眾都在各大夜店，曾看過劉亞仁出沒。

《破墓》名導張宰賢對韓國媒體表示：「只是確認過劉亞仁的行程而已。」看來已經遭到南韓演藝圈封殺3年多的劉亞仁，想要復出拍新戲，可能還充滿不少變數。不過，消息一出仍掀起南韓網友熱烈討論，反應也相當兩極。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

