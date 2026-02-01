吸毒男催油門逃警！「後座女友慘摔」也不回頭…她還癡情喊：會陪著度過難關

女友遭毒犯男友丟包。圖／翻攝自YouTube／ Ch7HD News

泰國曼谷大城府1月29日晚間發生一起離譜的吸毒犯逃逸事件，一名29歲騎士遭警方盤查時，竟嚇得催油門趕緊逃逸，就算女友因重心不穩而摔車也毫不留念地加速逃走，但男子最終仍被警方跳上摩托制伏，並查獲甲基安非他命3顆，尿液檢測也呈陽性，而男子丟包女友的影片曝光後也頓時掀起熱議。

根據泰媒Channel 7報導，這起事件發生在1月29日晚間7時許，大城府帕林鄉（ตำบลไผลิง）警方在例行巡邏期間，發現一名男性騎士行跡可疑，便呼叫男子停車接受檢查，怎料該男子見狀後竟立即加速逃逸，警方也立即開車緊隨其後。根據警方密錄器畫面可見，男子為了甩開警方，在車水馬龍的路上高速穿梭，結果因車速太快導致重心不穩，也讓後座女友因此摔車。

女友遭毒犯男友丟包。圖／翻攝自YouTube／ Ch7HD News

不料，男子發現女友摔車後非但沒有停下或回頭查看，而是繼續催油門，直到員警果斷跳上機車、男子因此失控摔倒，警方才得以立即將其制伏上銬。警方初步調查後，確認男子為29歲的吉拉蓬（นายจิรพงษ์），並在身上查獲甲基安非他命3顆，將人帶返警局進行尿液檢測後也呈陽性反應，確認他曾吸食毒品，訊後依持有第一級管制藥物、吸食第一級管制藥物、毒駕等罪行移送法辦。

男子最後還是被警方逮捕。圖／翻攝自YouTube／ Ch7HD News

吉拉蓬為了逃脫警方追捕而丟包女友的影片曝光後，頓時引發網友諷刺表示：「不好意思，雖然畫面看起來很好笑，但他拋棄妻子的那一刻真是太令人震驚了」、「看起來像是女生覺得自己成了男生的負擔才下車救他，但最後男子根本沒有想去扶她的意思」、「他不是在躲警察，是在躲他老婆吧」、「警方攔截他們的程度就像攔截到幾百粒冰毒藥丸一樣」、「在我看來，女生是故意跳車，減輕機車的負重來幫助男生逃走的吧？」

女友受訪時還對男子深情喊話。圖／翻攝自YouTube／ Ch7HD News

更離譜的是，這名32歲的女友後續接受媒體訪問時透露，2人剛開始交往3個月，因此她對男友吸毒一事完全不知情，而她雖然因為被甩飛而受傷，但並未生氣，甚至在得知男友被裁定羈押後，還不忘對著鏡頭表達對男友的愛意，表示願意陪伴對方度過這次難關，受訪內容曝光後也讓大批網友看傻眼。



