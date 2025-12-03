吸毒男持槍朝女童瞄準扣扳機

陳姓男子持槍闖游泳池朝正在學游泳的女童瞄準、扣扳機，所幸卡彈才未釀傷亡，警方到場逮人。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

二十九歲陳姓男子今年十月十日喝了毒咖啡包後，攜帶一把手槍和二十六顆子彈闖入台中市西屯區一間游泳池學校，拿起手槍拉滑套，瞄準葉姓教練和六歲女童並扣扳機，所幸未擊發，陳男繼續持槍到停車場，敲破蔡姓民眾的自小客車擋風玻璃，直到員警趕到將他制伏送辦，陳男辯稱喝了二十包毒咖啡包無法控制身體，檢方以陳有殺人犯意，依對未滿七歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，陳男一一三年十一月從桃園大溪邱姓友人住處，取得一支非制式手槍，以及四十三顆子彈，還有一批毒品咖啡包、愷他命等毒品，陳男今年十月八日至十日喝下數量不詳的毒品咖啡包後，十日當天傍晚六時多，攜帶一把手槍和二十六顆子彈，闖入西屯區一間游泳池學校，先闖入辦公室，黃姓主管看到趕緊走避，陳男接著轉往游泳池，當時一名葉姓教練正在指導一對七歲和六歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著朝葉男和六歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

陳男開槍不成，接著又持槍朝女童揮舞，讓教練和這對兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套、瞄準女童，並轉身上樓梯到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的轎車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。

警方獲報趕來，當場將他制伏，當場查扣改造手槍一把和子彈二十六顆，並扣得西洋鬼頭圖案毒品咖啡包四十三包重一百八十三點五公克、賽車圖案毒品咖啡包十五包重六十點八公克、西洋鬼頭圖案毒品咖啡包殘渣袋四包。

陳男在檢察官偵訊時，坦承持槍進入游泳池，並朝葉姓教練瞄準扣動扳機，但矢口否認有何殺人及恐嚇犯行，辯稱自己當時喝了快要二十包的咖啡包，已經沒什麼意識，也沒辦法控制自己的身體，並說有將槍壓入水中。檢方偵結，從重依對未滿七歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴。