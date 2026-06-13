吸毒男深夜騎車外出落警網 查出毒品與毒品反應被逮

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〔記者劉慶侯／台北報導〕44歲吳姓男子，前日吸食毒品後還攜帶10包毒品咖啡包騎車外出，結果遇到警方設關卡攔檢，他因騎得飛快，待發現時已來不及反應，一頭栽進警網。但他又企圖棄車逃逸，被警方迅速制伏。訊後依毒品和公共危險罪嫌昨日移送法辦。

北市警北投分局永明所是前日深夜10時許，在東華街設置臨檢站執行毒、酒測攔檢勤務，見遠方騎機車快速接近的吳姓男子，不僅沒減速，還有點搖搖晃晃，立即示意停車受檢。

吳男作賊心虛，被截停後非但不配合，反而棄車逃跑，警方追逐近50公尺後才將他制伏，隨後在身上搜出10包咖啡包等違禁品，經現場對吳男實施毒品唾液快篩檢測，呈陽性反應。全案訊後依毒品及公共危險等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

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