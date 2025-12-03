吸毒記錄也能封存？ 治安管理處罰法引風暴

（德國之聲中文網）將於明年初實施的修訂版《治安管理處罰法》近日掀起熱議，其中新增的“治安違法記錄封存制度”受到關注，因為吸毒記錄在內的違法記錄將被納入封存範圍，不得向任何單位和個人提供或者公開。這引爆公眾討論，話題一度沖上微博熱搜。反對的人認為，這會讓吸毒的違法成本降低，動搖禁毒底線，也沖擊社會公平性，而一個抖音賬號質疑是否為特權洗白，留下一句“哪位少爺吸了”的評論更是引發大批網民共鳴，一夜漲粉幾百萬。

新修訂的“治安管理處罰法”第一百三十六條規定：“違反治安管理的記錄應當予以封存，不得向任何單位和個人提供或者公開，但有關國家機關為辦案需要或者有關單位根據國家規定進行查詢的除外。依法進行查詢的單位，應當對被封存的違法記錄的情況予以保密。”

廣告 廣告

這一制度的初衷，是為輕微違法者不再背負“終身標簽”，避免“犯了一次錯、終身受到限制”，始終給他們的生活、工作、出行等多方面帶來困擾。同時也能保護個人隱私。中國官媒央視指出，治安違法記錄封存針對的是“尚不構成刑事處罰”的行政違法行為，如吸毒、毆打他人、賭博等，核心是“限制公開與常規查詢”，記錄本身仍完整留存於公安系統，並未被徹底刪除。

#2026年吸毒記錄可封存#、#吸毒記錄封存#、#吸毒記錄封存誰提出的#等等話題都登上微博熱搜。有人擔憂新規定會讓吸毒的違法成本被降低，也可能成為有些人“洗白”的通道。有網友寫道：我們要的是“一口都不行” ， 而不是“一口又沒事”， 也不是“一口也沒人知道”！有人說：這條封存很不得人心，怎麼通過的呢！南通文旅官方抖音賬號留下了一句僅6個字的評論“哪位少爺吸了”，質疑新法為特權階層服務，結果粉絲從一天前的約35萬，漲到一天之後的逾430萬粉絲。

央視對“是否為特定人群開綠燈？”發出回應，表示新規彰顯了法治進步，既不是否定過去，也不是縱容錯誤，而是在懲戒與挽救之間尋求平衡，給真心悔改者一個重新開始的可能。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。



作者: 德正