吸毒非首次！桃園國2女教室吸喪屍菸彈「依托咪酯陽性反應」下場曝光

記者羅欣怡／桃園報導

桃園市某國中女學生在校吸食喪屍菸彈，但校方在正式報告出爐前，都對外宣稱是「電子菸」。（示意圖／翻攝自pixabay）

桃園某國中8年級女學生，8日接連在教室吸食「喪屍菸彈」，出現全身顫抖、再呈現S形走路的詭異行為，不少女學生目擊發作過程嚇到大哭。女學生今年6到9月因菸毒酒，就已經是春暉專案的列管對象，如今又直接將毒品帶入教室，校園安全問題引發關注。據了解，該名女學生已經請假一週，後續也要移送少年法院續處。

離譜事件緣起於8日一名學生在Threads上發文，披露學校有女學生在教室吸食「喪屍菸彈」後倒在別間教室，女學生還出現發抖、走路S型的詭異行為，嚇哭不少目擊的學生，發文的女學生質問校方「為什麼吸第一次的時候不好好處理？我們班活該經歷這些嗎？」市議員黃瓊慧同時間也接獲家長投訴，立刻協助釐清事件始末。

女學生在校吸食喪屍菸彈，目前已經請假一週，將會送少年法院。（圖／翻攝畫面）

黃瓊慧說，其他學生當時也跟老師反映，表示教室煙霧瀰漫，充滿難聞的毒品味，令人作嘔、很不舒服，學校第一時間卻是讓女學生由家長帶回，警方隔天才到校採證，認為校方處理失當，雖然女學生已經請假一週，但不少家長也擔心她一週後返回學校的狀況。

黃瓊慧指出，女學生今年6到9月還是春暉專案的列管對象，據她得到的消息，該名女同學在校內赫赫有名，也是今年春暉輔導專案，因為濫用藥品而遭到列管的學生，這次在校內公然使用依托咪酯，怒批「學校卻沒有任何處置，實在缺乏警覺心。」

根據《自由時報》報導，少年隊指出，女學生體內的依托咪酯呈現陽性，後續再送鑑定機關檢驗，確認陽性後將啟動春暉個案管制的輔導機制，依托咪酯是二級毒品，後續也要移送少年法院續處。

