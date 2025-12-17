吸毒風波後復出？劉亞仁傳合作《破墓》名導拍吸血鬼片
記者陳宣如／綜合報導
韓國影帝劉亞仁近年因涉及多起吸毒及非法取得醫療用藥物事件，在演藝圈與媒體間引發高度關注與爭議，形象大幅受損，演藝生涯一度陷入停擺。今（17）日，演藝圈傳出劉亞仁可能參與《破墓》導演張載玄（장재현，或譯張在現、張宰賢）籌備中新電影的消息，被視為潛在復出動向，消息一出迅速在影視圈與社群平台擴散，掀起影迷與網友熱烈討論，意見呈現明顯兩極。
劉亞仁先前因涉入毒品相關案件接受司法審理。檢方指出，他涉嫌於2020年至2022年間多次使用異丙酚等醫療用麻醉劑，並以他人名義非法取得睡眠藥物處方，另於2022年在美國吸食大麻。該案2024年一審判決中，劉亞仁被判處有期徒刑1年、罰金200萬韓元（約台幣4.3萬元）並當庭收押，其後經上訴及大法院審理，最終判處有期徒刑1年、緩刑2年、罰金200萬韓元（約台幣4.3萬元）定讞。
針對劉亞仁的復出傳聞，外界焦點集中在導演張載玄籌備中的新作。張載玄以執導《黑祭司們》、《破墓》等作品廣受矚目，其新電影據悉將以吸血鬼為題材，目前仍處於劇本撰寫與前期準備階段。有演藝圈相關人士指出，劉亞仁曾被提及為潛在演員人選之一，因此引發外界對其動向的關注。
對此，相關單位陸續對外說明立場。劉亞仁所屬經紀公司UAA向韓媒表示：「關於出演新電影一事，目前尚未有任何決定。」張載玄也回應：「只是確認過劉亞仁的行程而已。」並補充自己仍在進行劇本創作，尚未正式邀請演員，對於相關說法保持審慎態度。
劉亞仁在戲劇與電影界具有豐富演出經歷，曾主演電視劇《地獄公使》、《成均館緋聞》，以及電影《收屍人》、《逆倫王朝》等多部作品，演技廣受肯定。過去他也曾獲得青龍電影獎最佳男主角、百想藝術大賞電影部門最佳男主角等獎項，若他最終確定接下張載玄導演的新作，將是他自官司案爆發後，時隔約3年再次投入拍攝計畫。
據了解，劉亞仁近期已陸續收到多部電影劇本邀請，正就未來演出計畫進行評估，但尚未對外公布具體回歸時程。儘管新作品尚未定案，他今年仍透過既有作品在大銀幕露面，由他主演的電影《終極對弈》與《異能5：死了一個超人以後》相繼上映，再度引發外界對其演藝活動的關注。
消息曝光後，網路輿論呈現明顯兩極。有網友留言表示「完全不想看他復出」、「導演也太寬容了吧」、「這種人還能接拍電影？」對其復出抱持保留甚至反感態度；也有聲音認為「爭議與演技應該分開看」、「只看作品就好，期待他的表現」，顯示公眾對劉亞仁未來演藝動向仍相當關注。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
