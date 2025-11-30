吸毒騎電動車「自首上門」 中和男子騎進派出所喊：我吸毒了

58歲男騎微型電動車闖派出所喊：我吸毒了。（圖 ／翻攝畫面）

新北市中和區日前出現一起相當罕見的自首案件，1名58歲的呂姓男子因毒癮纏身、內心備感煎熬，竟直接騎著微型電動二輪車前往中和警分局積穗派出所，自行走進值班台前開口就說：「我有吸毒！」讓當下值班警員瞬間愣住。呂男不僅主動坦承吸毒，更立即拿出隨身攜帶的安非他命約0.68克及吸食器，一副「求抓、求戒」的決心。

事發於本月28日下午4時許，呂男騎著微型電動機車搖搖晃晃抵達派出所。員警發現他進門時步伐不穩、眼神渙散，神情十分恍惚，一聽到他自白吸毒，立即啟動毒品偵測流程。員警以唾液快篩進行檢測，結果果然呈現安非他命陽性反應，證實呂男確實在施用毒品後上路。

由於他是以「微型電動二輪車」行駛至派出所，警方也同步依《道路交通管理處罰條例》對其毒駕行為作筆錄，並依違反《毒品危害防制條例》相關規定將他移送新北地檢署偵辦。警方指出，這起案件是新北市目前已知的「首件涉及微型電動二輪車」的毒駕案例，也讓執法單位更加注意此類車輛被濫用的可能性。

警方表示，將依呂男的供述向上追查毒品來源，同時強調施用毒品後上路的危險性極高，無論駕駛何種交通工具，都可能造成重大事故。警方也呼籲民眾，微型電動二輪車雖常被誤認為「輕便、不算真正的車」，但在法律上仍屬道路交通工具，毒駕一樣會被開罰、移送法辦。

