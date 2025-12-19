吸毒驗尿結果逆轉！ 黃明志曝「人生最低谷」心情：我已經很久沒出門了

黃明志曝近期是「人生最低谷」。（翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯命案，相關案件目前還在審理中，不過其委任律師鄭清豐透露，黃明志的尿檢報告對毒品呈現陰性反應。黃明志今（19）日也發文透露自己的心情，「我也已經很久很久沒出門了」。

綜合外媒報導，黃明志涉及毒品案件在昨天開庭，其委任律師鄭清豐指出，黃明志的擔保人有向法庭提交病假證明及相關報告，並且已經得到檢方告知，其尿檢結果呈陰性。

「近期應該是我人生中的最低谷了」，黃明志今天則發文說，自己工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待，「我也已經很久很久沒出門了」，另外，他也在貼文中貼出自己的歌曲〈大雨〉並說，「年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情」。

黃明志表示，昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣。另外，他也說，「各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人」。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

