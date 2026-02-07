「吸毒+飲酒」還開車上路！78歲老翁遭高速追撞斷魂 他竟心虛躲回家

社會中心／洪正達報導

吳姓阿公清晨騎機車卻慘遭喝酒毒駕的男子撞上不治。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣中埔鄉7日凌晨發生一起死亡車禍，現年78歲的吳姓老翁騎機車行經中山路五段時，遭到一輛白色自小客從後方高速追撞，造成吳姓老翁傷重不治，散落路面的零件碎片也害另名68歲何姓機車男騎士摔車倒地，所幸傷勢無大礙，沒有生命危險，不過可惡的是，肇事的黃姓男子不但肇逃，後續警方循線將他逮捕後赫然發現他吸毒飲酒後上路，造成無辜騎士喪命，讓人恨之入骨。

中埔分局指出，中山路五段於2月7日凌晨4點47分左右發生一起肇逃車禍，警方獲報到場，初步了解為一輛白色自小客車沿中埔鄉中山路五段東往西方向行駛，行經事故地點追撞前方機車，造成吳姓男騎士 （78歲）人車倒地，吳男頭部及四肢嚴重受傷，緊急送醫仍傷重不治；事發後另名何姓男子（68歲）騎機車行經車禍地點時，也不慎擦撞到倒地的事故機車因而摔傷送醫，所幸送醫無大礙，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

黃男駕駛的白色自小客。（圖／翻攝畫面）



警方案發後立即成立專案小組全力追查肇逃駕駛，並於7日清晨7點多，循線前往肇事駕駛住家訪查時，發現肇事車輛停在該處，經比對確認無誤後，隨後於早上11點半左右將黃姓犯嫌（25歲）逮捕到案，警方隨即對黃嫌施以唾液快篩檢測，結果呈現第二級毒品陽性反應，另經酒測後，酒測值為0.27毫克，訊後依肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌移送法辦。

