吸毒3P激戰2男後暴斃！70歲翁赤裸「屍身爬滿螞蟻」 同行兩人供詞矛盾

死者倒臥客廳現場，初步未見外傷，但死因仍待法醫確認。（翻攝自MS News）

「疑吸毒後狂歡」命喪客廳！泰國華富里府近日傳出一起離奇死亡事件。一名70歲老翁被發現全身赤裸倒臥在住家客廳，現場還留有多項吸毒與性行為跡象。同行2名男子向警方表示是「吸毒後一起發生性行為」，但供詞卻出現矛盾，使案件更添疑點。

「吸毒＋3P」過程發生什麼事？警方深入追查

根據英媒《鏡報》報導，警方於16日晚間接獲通報，到華富里府一處民宅查看時，發現70歲男子阿提帕（Athipphat Wangsilabat）全身赤裸、倒臥客廳沙發，身上還可見大量螞蟻爬動，研判已死亡多時。

當時在場的52歲與38歲兩名男子表示，他們當晚邀請阿提帕一同吸毒並發生性行為。三人事後因疲累而睡著，直到兩人起床準備一起洗澡時，才發現阿提帕已無反應。

現場有哪些證物？吸毒是否與死亡相關？

警方在屋內找到疑似冰毒、注射器以及用過的保險套，查看監視器畫面後也發現其有吸毒行為。

初步未發現外力傷痕或打鬥跡象，但由於兩名男子的供詞存在不一致之處，警方表示將進一步詢問，以釐清當時情況。

死者遺體送驗釐清死因

警方目前已將阿提帕遺體送往法醫部門進行解剖，以確認真正死因。至於吸毒、性行為與死亡是否有直接關聯，仍需等待後續驗屍與調查結果。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

