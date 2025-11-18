吸水沙包破裂滲透釀意外！男子踩樹脂「後腦著地」緊急送醫

一名男子在宜蘭羅公正路旁的蝦皮店到店外不慎踩到破損沙包內滲出的樹脂而滑倒，導致後腦勺著地受傷。這起事件發生於17日中午12點多，男子頭部腫起一大包，需由救護車送醫治療。事後他將此經歷分享到網路上，提醒大家注意安全。據了解，該處沙包已破損一段時間，曾造成多位民眾差點跌倒，蝦皮公司已於當日下午4點多完成清理，並表示將加強門市環境維護。

路過蝦皮店，男踩「樹脂」滑倒撞頭送醫。（圖／threads:zhi_1997_05_12）

這起意外發生時，男子經過蝦皮店到店門口，沒注意到旁邊堆放的沙包已經破損，裡面的吸水樹脂滲透出來，形成一層灰黑色的膠狀物質與地板融為一體。這種物質若不仔細觀察，根本不會發現。顏先生表示，他雖然有看到沙包，但沒想到裡面是滑滑的物質，因為傳統沙包通常裝的是沙子，而非這種吸水後會膨脹的材料。

事發當時，顏先生踩到這些物質後立即滑倒，整個後腦勺撞擊地面，甚至造成短暫的記憶斷片。路過的民眾見狀立即幫忙叫救護車，救護人員到場後將他扶上車送醫治療。這種導致意外的沙包材質是由樹脂、聚乙烯、PVC和尼龍布等物質合成，具有吸水膨脹的特性，主要用於防水目的。

顏先生在網路上分享這段經歷後發現，不只他一人受害。他表示：「我看網路上有人說他抱小孩經過這裡也差點跌倒，然後也有人禮拜六在這邊跌倒，應該已經放蠻長一陣子。」當他試圖聯絡蝦皮店到店時，店家一開始因下班時間未能即時回應。

事後，蝦皮公司已於17日下午4點多將破損的沙包完全清理乾淨，並對滑倒受傷的民眾表達誠摯關心，承諾將主動聯繫了解情況。同時，蝦皮也表示將加強門市巡檢與環境維護，避免類似意外再次發生，確保顧客安全。

