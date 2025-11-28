「吸油魔王」九層塔炸後熱量翻倍！油脂攝取過量危害大

鹹酥雞與炸九層塔被許多人視為絕配，然而營養師卻提出警告，九層塔在油炸過程中會吸收大量油脂，與本就高油脂的炸物一同食用，恐使油脂攝取量過高，對健康造成嚴重負擔。

雞排雖然是國民美食，卻也是高油、高鈉、高熱量的「三重炸彈」，長期食用將對健康構成威脅。（示意圖／Pixabay）

營養師高敏敏在個人臉書粉專中指出，雞排雖然是國民美食，卻也是高油、高鈉、高熱量的「三重炸彈」，長期食用將對健康構成威脅。她進一步解釋，雞排對人體造成的四大危害包括血管硬化，增加高血壓、冠心病及中風風險；提高大腸癌、胃癌及肝癌等癌症發生機率；導致脂肪囤積，引發肥胖及代謝性疾病；以及加重腎臟負擔，因醃製過程的鹽分與調味料使鈉含量嚴重超標。

針對如何更健康地食用雞排，高敏敏提供了幾項建議，包括去皮再吃、不額外添加調味料、搭配無糖飲料等。她特別強調，許多人喜歡的炸九層塔不建議與炸物一起食用，因為這會導致油脂攝取過量，對健康不利。

九層塔下油鍋炸雖然香氣誘人，但會吸收大量油脂，在油炸後熱量翻倍。（示意圖／Pexels）

營養師夏子雯也曾在臉書上發文表示，九層塔下油鍋炸雖然香氣誘人，但會吸收大量油脂，使原本每100公克僅有28大卡的九層塔，在油炸後熱量翻倍。她指出，不僅九層塔如此，其他葉菜類食材也容易吸油，例如許多人喜愛的炸四季豆同樣吸油量驚人，因此建議蔬菜類食材最好都避免油炸後食用。

專家們的建議引起不少關注，提醒民眾在享受美食的同時，也要留意飲食健康，尤其是炸物的攝取量應適度控制，避免因一時口腹之慾而影響長期健康。

