吸睛布條「釣沛公」！羅東土地10坪賣2億 地主：我是受害者

記者黃國瑞、龔芸可／宜蘭報導

宜蘭羅東「10坪土地要價兩億」，房價這麼貴了嗎？出現在街邊的醒目布條引發討論，因為布條下方還掛著另一個布條，寫下「項莊舞劍，意在沛公」，民眾懷疑背後有隱情。

巨型布條上大大的字寫下「10坪土地，售價2億元」，下方還掛著另一個紅布條寫下「項莊舞劍，意在沛公」，引發民眾PO網討論，質疑是不是另有隱情？

民眾：「賣2億也太誇張了吧，對啊，10坪也才一點點而已。」

鄰居：「聽說是要重建，開始拆開重建大樓，應該有爭執過啦，但是（不了解） 。」

在地民眾耳聞，似乎是為了重建而衍伸出的土地糾紛。

仲介業者林志聰：「應該是會想去購買後面的房子居多啦，那基本上是不可能，賣到一坪是2000萬。」

專家解答，原來是建商為了搶購土地時的慣用商業手段，而現在布條的主人公也出面喊冤。

10坪地地主陳先生：「那我的目的並不是說要阻擋人家啊，我錢也花了，而且後面的地主，他當時也是有醞釀表示要賣給我的，所以只是被其他仲介公司，就是從中作梗啊，其實我也是受害者。」

陳先生在今年9月以80萬元購入這個10坪地，但如果土地想要用來重建，必須得連帶買下後方這塊地，但卻交易失敗，才憤而掛上布條要求協商。

原來陳先生在今年9月以80萬元購入這個10坪地，但如果土地想要用來重建，必須得連帶買下後方這塊地，但卻交易失敗，導致後方100多坪的地沒買成，陳先生才憤而掛上布條要求協商。

不過根據了解，這個區域實價登錄約在170萬，換算市價能有約250萬，按照陳先生80萬購入，其實已經賺了不少。

宜蘭交通處長黃志良：「不能因為政府沒有徵收補償，而來進行妨礙公眾通行的情事，那這個會涉及到相關的行政法跟刑法的責任。」

地主掛出吸睛布條，想試圖釣出他口中的沛公，但還沒獲得協商，道路用地立柱子掛布條影響到公眾通行，可能先吃上刑責。

