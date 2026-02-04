吸票機回鍋！高嘉瑜今早登記港湖議員初選

在2024年立委選戰中爭取連任失利的高嘉瑜，確定要捲土重來，這回她打算回鍋參加市議員的選舉，預計今（4日）上午10點半，前往市黨部登記參加初選。而由於高嘉瑜的高人氣，恐怕會造成「吸票」效應，也讓同黨其他有意參選的同志憂心。

高嘉瑜預計4日上午前往登記參選港湖市議員初選（攝自中天新聞）

民進黨中央黨部公告2026年六都市議員提名辦法，從2月4日開始接受領表，一直到2月10日，繳納登記費20萬、民調費用20萬、保證金10萬，共50萬的費用，其中登記費、民調費用不予退還。而高嘉瑜宣布，將於上午10時30分，到民進黨台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區的市議員

由於在2018年的市議員選舉當中，高嘉瑜以3萬4千多票的高票當選，當時就曾造成同黨同志王孝維變成「落選頭」無法連任，讓民進黨少掉一席，因此對於高嘉瑜的回鍋，也讓有意參選的同黨同志憂心，是否會舊事重演。

