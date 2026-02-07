「吸票王」高嘉瑜回鍋港湖參選議員 何孟樺坦言壓力大盼鄉親支持連任

民進黨籍台北市議員何孟樺參與黨內初選，爭取連任為內湖、南港鄉親持續服務。（圖／周志龍攝）

前立委高嘉瑜登記參與民進黨市議員黨內初選，力拼強勢回鍋台北市第二選區（內湖、南港）服務地方鄉親，引發關注。面對「最強吸票機」著稱的高嘉瑜投入戰局，同選區的民進黨市議員何孟樺昨（6）日坦言，「說沒有壓力是騙人的」。她表示，將以過去四年的問政成績爭取鄉親支持，並期盼民進黨在該選區達成「提4上4」的勝選目標。

年底地方選舉腳步逼近，民進黨台北市議員黨內初選也正式開跑，並預計於春節後進行民調，決定各選區最終出戰名單。其中，高嘉瑜於2024年立委選戰中，在三腳督局勢下競選連任失利，如今領表登記參與市議員初選，盼重返港湖選區，繼續為地方服務，動向備受矚目。

高嘉瑜過去以高人氣與高得票數著稱，被外界封為「最強吸票機」。2018年市議員選舉時，她在港湖選區一舉拿下約3.4萬票，為該區最高票，也導致同黨參選人王孝維成為「落選頭」。如今再度回鍋參選，黨內擬參選人亦關注後續配票策略是否能妥善運作，避免重演吸票效應過度集中、影響整體席次的情況。

「最強吸票機」高嘉瑜登記參與民進黨市議員黨內初選，回鍋競選港湖區市議員，黨內同選區參選人坦言選戰壓力不小。（圖／CTWANT攝影組）

何孟樺指出，自高嘉瑜委員傳出可能回鍋的消息以來，許多人都相當關心她的連任狀況。她坦言，面對前後夾擊，「說沒有壓力是騙人的」。她也提到，大家普遍認為第一次的連任選戰，是挑戰最高的一場選戰，也最容易因為鄉親一句「穩啦！」而與連任失之交臂。

她強調，作為一名民進黨員，就是要能夠挺得住壓力，才能扛起捍衛台灣、捍衛民主、福國利民的使命。她將持續以四年的問政成績，在交通、消費者保護、社會福利、教育等各個面向，爭取更多支持與肯定。

她也表示，三年多以來，不敢說已經完成所有鄉親的託付與期待，但始終兢兢業業，無時無刻都在為港湖的發展、為鄉親的煩惱而努力。她懇請每一位支持台灣、支持她的民眾，再一次將雙手借給她，在這一年的選戰裡並肩同行，讓民進黨達成港湖四席全上的目標，也讓她有機會繼續為港湖鄉親努力、為大家打拚。

