「吸股民保費」是誤解 中經院長肯定石崇良：股利是所得

中經院長連賢明說，股利所得，就是所得的一部分，會計入所得稅，當然也是二代健保中，補充性保費的重要來源。（本報資料照）

在股民的反彈下，補充保費改革緊急喊卡。中經院長連賢明今（7日）表態，健保是最重要的公共建設，大家覺得重要，但在收費上又不太願意投入資源。部長拋出意見進行改革，他希望多給部長一點肯定。有人批評這是「從股民身上吸取保費」，這是誤解，股利所得就是所得的一部分，在二代健保中，是補充性保費的重要來源。導入結算制，在公平性上面就會平衡，但若能將2萬塊的起徵點適度往上拉，影響就會小很多。

連顯明今出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」，接受媒體聯訪表示，健保是大家最肯定的、最重要的公共建設，健保的財務怎麼永續，成為了最大的挑戰。大家覺得健保非常的重要，可是在健保的收費上面，又相對不太願意投入資源，那我想部長拋出意見，希望進行改革，希望多給他一點肯定。

「很多人在批評，這是從股民身上吸取保費，這其實是誤解」。連顯明說，股利所得，就是所得的一部分，會計入所得稅，當然也是二代健保中，補充性保費的重要來源。

連顯明說，補充保費當初設計時，就希望能便民，因此採取單筆就源扣繳的方式，不進行結算，長久下來，很多人透過拆單避繳，部長的方向是進行結算，結算後，在公平性上面就會比較平衡，不過行政的成本就會增加。假設是以2萬塊錢作為下限的話，當然它會影響就比較大，那我們適度的把它往上拉，影響就會小很多。若推動改革，門檻上面要重新試算，才會知道說到底會影響的明確數字，這是可以在行政上花力氣來處理的。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，部長的出發點絕對是好的，只是「走得稍微快了一點」，好像拋出來就一定要做，所以才會引起PTT上的一些反應，但PTT上也不見得每個人都是負向，也有人提到，戰後嬰兒潮資本利得多，他們多繳一點點的健保費，其實也是在幫助年輕的世代，且這些50歲以後長者就醫的頻率也相對高。

洪子仁說，此次事件的小小的盲點就在於，結算點的起徵點停留在2萬元，可能會造成一些年輕的小資族心理的不舒服，他提醒部長「走的時候還是要稍微看一下路，那可能以後就不會有這樣的情況」。

