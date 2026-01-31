吸膠姪赤裸「磨蹭」阿姨！二審認「無法預見性侵」 改判6月、監護1年

台南永康周姓男子吸食強力膠後記憶斷片，只穿內褲猥褻親阿姨。示意圖。資料照片

台南一名吳姓男子吸食強力膠後陷入幻覺，竟全身脫光剩內褲闖入親阿姨家，甚至動手強拉對方內褲、以性器觸碰臀部企圖性侵，並出言調戲。一審依強制性交未遂罪判刑1年8月。案經上訴，二審認為，被告行為時因「譫妄症」導致辨識與控制能力顯著降低，再加上阿姨含淚求情「他像我親生兒子」，法官改判6個月徒刑，執行完畢後施以監護1年。

這起家暴妨害性自主案發生在2023年11月20日中午，吳男因為懷疑喝了阿姨送的私釀酒，導致視力模糊，心情鬱悶下購買強力膠吸食。他吸得迷迷糊糊，僅穿著一條內褲就闖進鄰居與阿姨家，要向對方索討醫藥費。

廣告 廣告

根據監視器與目擊者說法，吳男在屋內翻箱倒櫃，甚至在阿姨面前直接脫掉內褲、套弄生殖器。儘管阿姨大聲喝斥、閃躲，吳男仍強行從後方抱住阿姨，將她的內外褲拉至大腿處，並以生殖器觸碰阿姨臀部。幸好阿姨死命掙扎並報警，警方趕到後，吳男還處於混亂自傷狀態，被強制送醫診斷為「物質中毒譫妄症」。

吳男辯稱，吸食強力膠會導致「記憶斷片」，案發當天他因工作壓力大而購買強力膠吸食，對於闖入阿姨家以及隨後發生的具體侵犯過程，他強調自己處於中毒後的「譫妄狀態」，完全沒有印象。他主張當時並非清醒狀態，甚至在員警到場時還有自傷及無法控制的行為。

吳男表示，他原本是到阿姨家理論與索討醫療費，並非預謀犯案。過去吸膠後也沒有性暴力記錄，他與阿姨平時關係良好、視如母子，他在吸膠前，根本無法預見自己會對照顧自己的長輩做出違背倫常的行為，主張不應適用「原因自由行為」而不予減刑。

二審法院撤銷原判並大幅減刑，改判被告6個月徒刑。法院在計算刑期時連續疊加三項減刑：首先因其「行為未遂」依法減刑；其次因否定「原因自由行為」，認定被告案發時處於物質中毒引發的譫妄狀態，屬責任能力顯著降低，再次減刑。

最關鍵考量是刑法第59條「情堪憫恕」。法院審酌被告幼時由阿姨長期照顧、兩人情同母子，此案屬腦傷病史與精神障礙誘發的偶發脫序行為，與一般性侵預謀不同。被害人「阿姨」明確表示原諒，並建請判處6個月以下以維繫家庭完整，法院因此三度酌減。為兼顧社會安全與治療，法院同時宣告監護處分1年並以保護管束。



回到原文

更多鏡報報導

最痛的背叛！外公性侵2幼孫女 護夫外婆竟「冷眼指責」：不准參加家聚

不滿鄰居半夜洗澡太吵！台南廚師利刃奪命 伴屍一小時冷靜自首

校園版宮鬥！教官退休日「自殺式攻擊」 公務群組影射主任教官不倫戀 代價出爐

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫