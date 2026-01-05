吸膠男借住爆爭執 砍友人9刀判11年定讞

陳男吸食強力膠後與友人爆發衝突，並持刀猛砍，被依殺人未遂判刑11年定讞。（示意圖，資料畫面）

台南市2024年間發生一起命案，一名剛出獄的陳姓男子借住賈姓友人家中期間，吸食強力膠後不滿對方碎念，竟持菜刀攻擊並逃離現場，賈男未即時就醫，因慢性出血引發休克死亡，陳男一、二審被依殺人未遂罪判刑11年、刑後監護5年，全案歷經三審，最高法院駁回上訴，維持原判決定讞。

判決指出，陳子於2024年1月底出獄後，暫住賈男家中，2月初某日凌晨，陳男在住處吸食強力膠後與賈男發生爭執，隨即持屋內菜刀進入房間，朝賈男頭部猛砍至少9刀後離去。

案發後，賈男未立即報警或就醫，期間警方曾因租屋房客通報前往關心，賈男僅表示身體不適且已服藥，並拒絕送醫，不料數日後，其他房客多日未見賈男，上樓查看才發現其已死亡。

法醫鑑定指出，賈男死因為頭部銳器傷引發慢性出血，最終導致休克死亡，警方循線追查，於同年3月初將陳男逮捕，並查扣涉案菜刀；檢方偵辦後認為，賈男死亡與陳男攻擊行為間缺乏直接且即時的相當因果關係，因此依殺人未遂罪起訴陳男。

法院一審判處陳男有期徒刑11年，並於刑滿後施以5年監護，陳男上訴二、三審，法官均認定原判決無違誤，維持原判，全案定讞。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





