吸膠男恍惚欲性侵阿姨 二審認「無法預見」逆轉改判

〔記者王捷／台南報導〕唐姓男子吸強力膠後性侵阿姨未遂，一審認其自行招致精神障礙重判1年8月；高等法院台南分院改判，指唐男雖知吸膠會混亂，但無法預見會犯下性侵重罪，判6月徒刑，結束處罰後監護1年。

唐男於2023年11月間，誤信飲用阿姨贈送酒類致視力受損，心情低落吸食強力膠。隨後神智不清，僅著內褲闖入阿姨住處拉扯衣褲，意圖性侵未遂。警方強制送醫後，確診為強力膠中毒及物質致譫妄症。一審台南地院原認唐男明知吸膠後會有混亂行為仍執意為之，這屬於「原因自由行為」，不可以減刑。

審理期間，阿姨多次替外甥求情，強調唐男由其撫養長大，深信是藥物引發偶發失控，二審合議庭引用成大醫院鑑定，指唐男行為時辨識能力顯著降低。

法官認為，「原因自由行為」的核心在被告是否在精神正常時，就能預見會犯下「特定犯罪」。像是一般人酒後駕車可預見車禍風險，所以不能減刑；但唐男與阿姨情同母子、無性犯罪前科，吸膠導致「性侵親屬」屬罕見且違背常理的脫序結果，這不是吸強力膠前就能預見，所以認定這件案子不符自行招致犯罪例外，應回歸原則依刑法第19條第2項減刑。

法院審酌唐男長期物質濫用，雖無機構監護必要，仍需矯治惡習，為解決根本問題，台南高分院撤銷原判，依強制性交未遂罪改判唐男有期徒刑6月，並諭知刑後監護1年，以保護管束方式代替入監，期間須接受戒癮治療與輔導，以利復歸社會。

