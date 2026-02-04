吸菸區太遠？新光醫院副院長力挺蔣萬安：無菸城市重要

北市府今年擴大年貨大街禁菸範圍，於大稻埕碼頭5號水門旁設置吸菸區。（資料照／張珈瑄攝）

台北年貨大街今年擴大禁菸範圍，現場設置禁菸相關標示及告示牌，提醒民眾勿在大街內抽菸。無黨籍台北市議員林亮君3日質疑，年貨大街將吸菸區設在大稻埕碼頭外，菸癮者想抽菸要走20分鐘，轉進鄰近巷弄抽菸，引起在地居民投訴，開酸市長蔣萬安是天才。但公衛背景的新光醫院行政副院長洪子仁直言，營造戒菸氛圍有助減少青少年模仿效應，提高吸菸者的戒菸動機，勿為反對而反對。

林亮君3日發文質疑，蔣萬安日前表示要把台北市打造成無菸城市，她樂觀其成，但迪化年貨大街作為第一個無菸示範區，將吸菸區設置在大稻埕碼頭（五號水門）外，「來回大概要20分鐘，走到菸癮都沒了」，批評執行方法是個大笑話，開酸「天才蔣萬安」。

林亮君指出，一般民眾前往年貨大街，多半是從南京西路-迪化街-民樂街這個區域進入，如果想抽菸得穿過擁擠人潮，走600公尺抵達大稻埕碼頭，，因此許多抽菸者就近改在南京西路、民樂街上的非禁菸區抽菸，導致小巷子充滿二手菸與菸蒂，認為市府配套不足。

網友對此說法不表同意「活動範圍多大就要在範圍外呀，難道大安森林公園那麼大，可以在裡面抽菸」、「COSTCO等大賣場、百貨公司逛一圈要走多久？難道那些地方可以隨時想抽菸就抽菸嗎」、「議員竟然這麼忽視不吸菸者的健康，實在讓人失望！」

「推動無菸城市非常重要！」洪子仁在林亮君的發文留言強調：市長這樣安排在營造城市「戒菸」的氛圍，因為環境心理學顯示，減少吸菸行為能見度有助於降低市民的抽菸慾望。當吸菸不再是隨處可見的「正常行為」時，能有效降低青少年對吸菸的模仿效應，從源頭減少引發因吸菸而引發疾病的風險。較嚴格的禁菸政策與固定吸菸區的設置，增加了吸菸的「不便性」，提高吸菸者的戒菸動機。

洪子仁直言，「我不知道議座您是站在市民的健康立場，還是站在為反對而反對的立場？」專業態度擲地有聲。

